PROBABILI FORMAZIONI MILAN COMO: SIMILITUDINI E DIFFERENZE

Con le probabili formazioni Milan Como indaghiamo nel derby lombardo di Serie A, che ci presenta similitudini e differenze fra rossoneri e lariani. Ad esempio, gli allenatori sono entrambi ex centrocampisti dalla penisola iberica, ma se Cesc Fabregas è al centro del progetto di crescita del Como, per Sergio Conceicao l’avventura al Milan si sta rivelando molto difficile e dovrebbe finire presto. Sono poi due squadre con tantissimi stranieri, però in particolare nel Milan pesa l’assenza di un blocco italiano che possa essere l’anima dello spogliatoio.

La scorsa giornata ha visto il Milan sull’orlo del baratro a Lecce, poi è arrivata la vittoria in rimonta che se non altro indica che il gruppo ha ancora voglia di lottare. Bisogna consolarsi con le note positive in un periodo molto difficile, il Como invece può essere ben avviato verso la salvezza, anche se il pareggio casalingo contro il Venezia è stata una beffa per i lariani. In ogni caso sarà una sfida intrigante fra similitudini e differenze, per cui adesso curiosiamo nelle probabili formazioni Milan Como.

ROSSONERI OK PER PRONOSTICO E QUOTE

Nelle probabili formazioni Milan Como abbiamo come sempre spazio per il pronostico secondo le quote Snai. Rossoneri favoriti, il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a 3,75 per il pareggio e quota 4,25 nel caso in cui il Como espugnasse San Siro nel derby lombardo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN COMO

VARI DUBBI PER CONCEICAO

Sergio Conceicao ha qualche dubbio ancora da sciogliere nelle probabili formazioni Milan Como. Nel modulo 4-2-3-1 dei rossoneri dovrebbe essere tutto chiaro in difesa, con Maignan protetto dal terzino destro Walker, i due centrali Thiaw e Pavlovic e Theo Hernandez chiaramente sulla corsia mancina; a centrocampo potrebbe esserci una chance per Bondo, che appare infatti favorito su Fofana per affiancare l’intoccabile Reijnders; un altro ballottaggio apre la trequarti a destra, con Musah che potrebbe avere la meglio su Joao Felix per giocare insieme a Pulisic e Rafael Leao; infine, ci potrebbe essere un dubbio anche sul centravanti, anche se qui Gimenez appare nettamente favorito su Abraham.

DUE BALLOTTAGGI PER FABREGAS

Dovrebbero invece essere due i ballottaggi per Cesc Fabregas nelle probabili formazioni Milan Como. Curiosamente, le maglie in bilico dovrebbero essere quelle dei due terzini, con Smolcic favorito a destra su Van Der Brempt e Valle che potrebbe avere la meglio su Moreno Alberto sulla sinistra, mentre Goldaniga e Kempf dovrebbero formare la coppia centrale davanti a Butez, ormai stabilmente il portiere titolare. Da centrocampo in su invece sembrano assegnate le maglie del Como: in mediana Da Cunha, il perno centrale Perrone e Caqueret; in attacco invece l’ala destra sarà Strefezza, che affiancherà le due stelline dei lariani, cioè Nico Paz in posizione centrale e Diao a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN COMO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Bondo, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Paz, Diao. All. Fabregas.