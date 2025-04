PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA: SI CAMBIA DOPO IL DERBY?

Con le probabili formazioni Milan Fiorentina ci approcciamo a una delle partite più interessanti nella 31^ giornata di Serie A 2024-2025: si gioca alle ore 20:45 di sabato 5 aprile e per i viola si tratta quasi di un esame di maturità perché, dopo aver affondato Juventus e Atalanta, la squadra è tornata in corsa per la Champions League e ha una terza sfida di cartello consecutiva, prima di rituffarsi in Conference League, per provare a fare quel salto in più verso la gloria, detto che comunque la stagione è già ampiamente positiva. Non così per il Milan, che si giocherà verosimilmente tutto nel ritorno del derby di Coppa Italia: mercoledì contro l’Inter è finita 1-1.

Un buon pareggio, grazie al quale Sergio Conceiçao può ancora sperare di fare doppietta di trofei; in campionato invece le cose non vanno bene, la sconfitta subita a Napoli ha fatto precipitare il Milan a 9 punti dal quarto posto e dunque, come già detto dall’allenatore portoghese, la Coppa Italia rimane l’obiettivo. Intanto però è giusto che i rossoneri forniscano risposte anche in questa partita di San Siro, perché comunque hanno la necessità di lottare per l’Europa in Serie A; dunque vedremo come andranno le cose, intanto facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte di campo per quanto riguarda le probabili formazioni Milan Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO MILAN FIORENTINA

Studiando le quote che l’agenzia Snai ha posto su Milan Fiorentina possiamo vedere come i rossoneri siano favoriti, abbiamo una buona distanza tra il segno 1 per la sua vittoria, che vale 1,87 volte quanto messo sul piatto, e il segno 2 che regola il successo della Fiorentina e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,85 volte la vostra giocata. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una cifra che ammonta a 3,65 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

CONCEIÇAO E LE SUE SCELTE

Nelle probabili formazioni Milan Fiorentina Sergio Conceiçao deve sempre fare a meno di Loftus-Cheek operato di appendicite, ma dovrebbe recuperare Thiaw e spera di avere Musah; assente invece Alex Jimenez per squalifica, nel 4-2-3-1 rossonero le sorprese dovrebbero essere poche e sicuramente il ballottaggio più importante e aperto è quello che riguarda il ruolo di prima punta, con Abraham che appare ancora favorito su Santiago Gimenez, a maggior ragione dopo il gol segnato nel derby. Alle spalle dell’inglese torna titolare, in campionato, Rafael Leao; poche sorprese circa la presenza di Pulisic e Reijnders a completare la trequarti.

L’alternativa è dare vita a un Milan più offensivo: in questo casso Reijnders arretrerebbe a centrocampo con Youssou Fofana (andrebbe in panchina Bondo) e ci sarebbe l’inserimento di Joao Felix davanti; in difesa invece Thiaw insidia la maglia di Strahinija Pavlovic, dovrebbe esserci Gabbia e quindi ennesima panchina per Tomori (possiamo dire sia diventato un caso), sugli esterni avremo Walker ad agire sulla destra (anche perché Emerson Royal è sempre ai box) e Theo Hernandez sull’altro versante, naturalmente in porta giocherà Maignan.

LE CERTEZZE DI PALLADINO

Nel valutare le probabili formazioni Milan Fiorentina scopriamo che Raffaele Palladino sostanzialmente non ha dubbi: la sua Viola sta macinando gioco e vittorie e quindi non c’è la necessità di cambiare, tuttavia Gosens ha un fastidio muscolare che potrebbe portarlo al forfait e dunque il tedesco rischia il posto a favore di Parisi, che lo sostituirebbe sulla fascia sinistra. Il modulo della Fiorentina rimane il 3-5-2 con Dodò che corre a destra; a protezione di De Gea va verso un’altra panchina Comuzzo, altro giocatore che ha improvvisamente perso minutaggio, dovrebbe quindi giocare Pongracic insieme ai confermatissimi Pablo Marì e Luca Ranieri.

In mezzo Fagioli si è già preso la Fiorentina; l’ex della Juventus agirà sul centrodestra ma libero di svariare, a fare da interditore ideale avremo Mandragora e allora il regista, almeno come posizione di partenza in campo, sarà Cataldi. Davanti invece il testa a testa è quello tra Gudmundsson e Beltran, ma l’islandese è ampiamente favorito, contro la Juventus ha ritrovato il gol e viaggia verso una maglia da titolare; imprescindibile naturalmente Kean, molto vicino ai 20 gol in un campionato per lui straordinario.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, T. Hernandez; Y. Fofana, Bondo; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; Abraham. Allenatore: Sergio Conceiçao

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, L. Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Raffaele Palladino