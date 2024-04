Formazioni Milan Lecce/ Quote: Giroud oppure Jovic? (Serie A, oggi 6 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Le probabili formazioni di Milan Lecce ci introducono alla partita di oggi pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la trentunesima giornata di Serie A. Gli obiettivi naturalmente sono molto diversi e sulla carta il pronostico sembra essere chiuso: il Milan di Stefano Pioli vuole mettere ancora pressione all’Inter, pensando anche a un derby nel quale non vorrà vedere i cugini festeggiare la seconda stella, e blindare nel contempo il posto per la prossima Champions League, che comunque pare ormai praticamente certo. Sfruttare un turno casalingo sulla carta favorevole è comunque un imperativo verso giorni che si annunciano impegnativi, con la doppia sfida contro la Roma in Europa League prima del già citato derby.

Diretta Lecce Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: che crescita per i salentini! (oggi 6 aprile 2024)

A proposito di Roma, il Lecce di Luca Gotti arriva da un buon pareggio nella sfida tutta giallorossa di Pasquetta, un punto sicuramente prezioso perché ottenuto contro una big nel cammino verso la salvezza che è ancora lungo e complicato per i salentini, considerata la quantità di squadre che sono ancora in lotta. Ogni punto potrebbe fare la differenza a fine campionato, il Lecce in questo momento ha la posizione migliore ma bisogna cercare ogni occasione, anche quelle apparentemente proibitive. Tutto questo premesso, adesso possiamo andare a scoprire quali potrebbero essere le mosse degli allenatori, leggendo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Lecce.

Formazioni Milan Lecce/ Giroud-Jovic e Krstovic-Piccoli: doppio dubbio (Serie A, 5 aprile 2024)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Milan Lecce. Naturalmente partono favoriti per la vittoria i padroni di casa rossoneri, quindi il segno 1 è quotato a 1,40. Si sale poi a quota 5,00 già per il segno X in caso di pareggio, infine in caso di vittoria esterna del Lecce la quotazione sarà di ben 7,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Lecce vedono un possibile cambio tattico da parte di Stefano Pioli, che in assenza dello squalificato Loftus-Cheelìk potrebbe passare al modulo 4-3-3, mettendo quindi gli esterni offensivi, che saranno naturalmente Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra, sulla stessa linea del centravanti, Giroud oppure Jovic qualora Pioli pensasse già all’Europa League. Di conseguenza, avremmo tre uomini anche sulla linea di centrocampo: due maglie in questo reparto sembrano essere già assegnate ad Adli e Bennacer, mentre l’ultimo posto disponibile potrebbe essere in ballottaggio tra Reijnders e Musah. Resta immutata la retroguardia a quattro con il portiere Maignan e davanti a lui Calabria terzino destro, Thiaw e Tomori favoriti come coppia centrale (in alternativa c’è Gabbia), infine a sinistra naturalmente agirà Theo Hernandez.

Diretta/ Lecce Roma (risultato finale 0-0): Sansone e Oudin mancano il ko! (1 aprile 2024)

LE SCELTE DI GOTTI

Sul fronte pugliese, le probabili formazioni di Milan Lecce ci dicono che mister Luca Gotti dovrebbe adottare il modulo 4-4-2 per la trasferta a San Siro, con questi possibili undici titolari: Falcone naturalmente in porta; davanti a lui una difesa a quattro che da destra a sinistra potrebbe prevedere dal primo minuto Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo; idee abbastanza chiare anche a centrocampo, almeno per tre quarti, con Almqvist esterno destro più la coppia mediana con Blin e Ramadani, mentre a sinistra potrebbe profilarsi un ballottaggio tra Dorgu (favorito) e Oudin; infine, il tandem titolare del Lecce contro il Milan vede favorito Krstovic in un altro ballottaggio, in questo caso con Piccoli, mentre l’altra maglia a disposizione dovrebbe andare a Banda.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Adli, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Banda. All. Gotti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA