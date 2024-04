Formazioni Milan Lecce/ Verso il tridente? (Serie A, 5 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE: TURNOVER IN VISTA DELL’EUROPA LEAGUE?

Le probabili formazioni di Milan Lecce sono un passaggio fondamentale verso la partita che domani pomeriggio sarà in programma allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la trentunesima giornata di Serie A. Gli obiettivi naturalmente sono molto diversi: il Milan di Stefano Pioli vuole provare a mettere ancora un po’ di pressione all’Inter e blindare nel contempo il posto per la prossima Champions League, che comunque pare ormai praticamente certo. Sfruttare un turno casalingo sulla carta favorevole è comunque un imperativo verso giorni che si annunciano impegnativi, tra la doppia sfida contro la Roma in Europa League e il derby sullo sfondo.

A proposito di Roma, il Lecce di Luca Gotti arriva da un buon pareggio nella sfida tutta giallorossa di Pasquetta, ma il cammino verso la salvezza è ancora lungo e complicato per i salentini, motivo per cui ottenere un altro risultato positivo contro una big avrebbe enorme valore, anche dal punto di vista psicologico. Ogni punto potrebbe fare la differenza a fine campionato, quindi bisogna cercarli anche in partite che sulla carta sembrano proibitive o quasi. Tutto questo premesso, adesso possiamo andare a scoprire quali potrebbero essere le mosse degli allenatori, leggendo le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Milan Lecce.

DIRETTA MILAN LECCE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Lecce non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Lecce vedono un possibile cambio tattico da parte di Stefano Pioli, che in assenza dello squalificato Loftus-Cheelìk potrebbe passare al modulo 4-3-3, mettendo quindi gli esterni offensivi, che saranno naturalmente Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra, sulla stessa linea del centravanti, Giroud oppure Jovic qualora Pioli pensasse già all’Europa League. Di conseguenza, avremmo tre uomini anche sulla linea di centrocampo: due maglie in questo reparto sembrano essere già assegnate ad Adli e Bennacer, mentre l’ultimo posto disponibile potrebbe essere in ballottaggio tra Reijnders e Musah. Resta immutata la retroguardia a quattro con il portiere Maignan e davanti a lui Calabria terzino destro, Thiaw e Tomori favoriti come coppia centrale (in alternativa c’è Gabbia), infine a sinistra naturalmente agirà Theo Hernandez.

LE SCELTE DI GOTTI

Sul fronte pugliese, le probabili formazioni di Milan Lecce ci dicono che mister Luca Gotti dovrebbe adottare il modulo 4-4-2 per la trasferta a San Siro, con questi possibili undici titolari: Falcone naturalmente in porta; davanti a lui una difesa a quattro che da destra a sinistra potrebbe prevedere dal primo minuto Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo; idee abbastanza chiare anche a centrocampo, almeno per tre quarti, con Almqvist esterno destro più la coppia mediana con Blin e Ramadani, mentre a sinistra potrebbe profilarsi un ballottaggio tra Dorgu (favorito) e Oudin; infine, il tandem titolare del Lecce contro il Milan vede favorito Krstovic in un altro ballottaggio, in questo caso con Piccoli, mentre l’altra maglia a disposizione dovrebbe andare a Banda.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Adli, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Banda. All. Gotti.











