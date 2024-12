PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO: SCELTE DIVERSE FRA I DUE ALLENATORI?

Le probabili formazioni Milan Sassuolo sono sicuramente una tappa fondamentale verso la partita che questa sera si giocherà a San Siro per gli ottavi di finale della Coppa Italia. I rossoneri arrivano dalla bella vittoria contro l’Empoli e sono naturalmente i favoriti d’obbligo, anche se la Coppa Italia è fatalmente il terzo obiettivo stagionale, occasione magari per mettere in luce le riserve o chi ha più bisogno di giocare per trovare il giusto ritmo.

Il Sassuolo al Meazza ha molti ricordi prestigiosi e questa sera potrebbe anche giocarsela, perché ci arriva da capolista della Serie B, che ha pure rafforzato la propria posizione vincendo il derby con la Reggiana nella scorsa giornata del campionato cadetto. Ecco allora che la Coppa Italia potrebbe diventare il palcoscenico sul quale cercare gloria con un’impresa che sarebbe da ricordare: quanto inciderà questo aspetto sulle probabili formazioni Milan Sassuolo?

QUOTE E PRONOSTICO COSA CI DICONO?

Uniamo il pronostico alle probabili formazioni di Milan Sassuolo, dando uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai, che ritiene nettamente favoriti i padroni di casa. Il segno 1 infatti è quotato a 1,30, mentre si sale già a 5,50 per il segno X in caso di pareggio ed infine una vittoria esterna del Sassuolo varrebbe ben 9,00 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LA “RIVOLUZIONE” DI FONSECA

Non stupisce naturalmente osservare che nelle probabili formazioni Milan Sassuolo l’allenatore rossonero Paulo Fonseca dovrebbe dare ampio spazio alle riserve nel suo modulo 4-2-3-1: si comincia già in porta, dove dovrebbe giocare Sportiello; davanti a lui la difesa a quattro con Calabria, Pavlovic, Tomori e Terracciano schierati da destra a sinistra; in mediana dovrebbe riposare la coppia titolare consueta, quindi potrebbe arretrare Loftus-Cheek per giocare dal primo minuto insieme a Musah; sulla trequarti ci aspettiamo Chukwueze, Pulisci e Okafor per comporre da destra a sinistra il trio alle spalle della prima punta, che potrebbe essere Abraham ma anche Camarda.

ECCO I POSSIBILI UNDICI DI GROSSO

Sarà poi curioso capire se Fabio Grosso farà a sua volta molto turnover o proverà a giocarsi le carte per un colpaccio. Comunque, per dare una traccia indicativa circa le probabili formazioni Milan Sassuolo, potremmo indicarvi come modulo di riferimento il 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: Moldovan in porta, protetto da una difesa a quattro formata da Missori, Odenthal, Muharemovic e Pieragnolo; in mediana ecco la coppia formata da Obiang e Boloca; la trequarti potrebbe essere di lusso con Berardi, Thorstvedt e Laurienté alle spalle di Mulattieri e con questo assetto si potrebbe davvero fare un pensierino alla gloria.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Pavlovic, Tomori, Terracciano; Loftus-Cheek, Musah; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. All. Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Missori, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. All. Grosso.