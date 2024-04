Formazioni Monza Napoli/ Pessina è squalificato (Serie A, 6 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Monza Napoli ci accompagnano verso la partita che domani pomeriggio sarà in programma allo stadio Brianteo (U-Power Stadium) per la trentunesima giornata di Serie A. Sarebbe stato incredibile a dirsi a inizio stagione, ma praticamente parliamo di uno scontro diretto, dal momento che il Monza ha solamente tre punti in meno rispetto al Napoli. I brianzoli, pur reduci dalla sconfitta contro il Torino, hanno quindi nel mirino un aggancio in classifica che varrebbe anche un rafforzo delle speranze di qualificazione europea, che sono ancora vive in questo secondo eccellente campionato consecutivo del Monza in Serie A.

Per il Napoli invece la batosta contro l’Atalanta è stata l’ennesima delusione di una stagione completamente da dimenticare. La qualificazione per la Champions League è sempre più lontana, ma bisogna comunque chiudere nel migliore dei modi, perché i partenopei potrebbero ancora rischiare di rimanere del tutto fuori dalle Coppe, che sarebbe un flop terrificante per chi porta lo scudetto sul petto e un anno fa di questi tempi aveva come unico problema il “quando” festeggiare il tricolore. Tutto questo premesso, adesso possiamo andare a scoprire quali potrebbero essere le mosse degli allenatori, leggendo le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Monza Napoli.

DIRETTA MONZA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Monza Napoli non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI

LE MOSSE DI PALLADINO

Le probabili formazioni di Monza Napoli ci dicono che i padroni di casa brianzoli di mister Raffaele Palladino dovranno fare a meno di Pessina, che è infatti squalificato. Di conseguenza, nel modulo 4-2-3-1 del Monza ci attendiamo i seguenti undici titolari: in porta naturalmente Di Gregorio; a sua protezione, la difesa a quattro con Birindelli, Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni da destra a sinistra; in mediana potrebbe esserci Bondo al fianco di Gagliardini; il vero ballottaggio dovrebbe però essere tra Maldini e Valentin Carboni per il posto da esterno destro d’attacco al fianco del trequartista centrale Colpani e di Mota a sinistra, per completare il terzetto che agirà alle spalle del centravanti, che sarà quasi certamente Djuric.

LE SCELTE DI CALZONA

Sul fronte partenopeo, Francesco Calzona per le probabili formazioni di Monza Napoli non ha squalificati, anche se qualche piccolo dubbio ancora permane su Kvaratskhelia, almeno in termini di titolarità dal primo minuto, motivo per cui è in lizza pure Raspadori per completare il tridente offensivo, nel quale le altre due maglie andranno senza dubbio a Politano e Osimhen. Dubbio a sinistra anche nella difesa a quattro del Napoli, schierato come sempre con il modulo 4-3-3: infatti, davanti al portiere Meret troveremo Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, mentre la maglia di terzino sinistro è in bilico tra Olivera (favorito) e Mario Rui; dovrebbe invece essere tutto chiaro a centrocampo, con le tre maglie da titolari assegnate a Zambo Anguissa, Lobotka in cabina di regia e Traoré.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI: IL TABELLINO

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Bondo, Gagliardini; Maldini, Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.











