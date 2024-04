Formazioni Monza Napoli/ Quote: Kvaratskhelia sarà titolare? (Serie A, oggi 7 aprile)

Le probabili formazioni di Monza Napoli ci presentano le possibili mosse di Raffaele Palladino e Francesco Calzona per la partita di oggi pomeriggio allo stadio Brianteo (U-Power Stadium) per la trentunesima giornata di Serie A. Per il Napoli la batosta contro l’Atalanta è stata l’ennesima delusione di una stagione completamente da dimenticare. La qualificazione per la Champions League è sempre più lontana, ma bisogna comunque chiudere nel migliore dei modi, perché i partenopei potrebbero ancora rischiare di rimanere del tutto fuori dalle Coppe, che sarebbe un flop terrificante per i campioni d’Italia in carica.

Un parametro delle difficoltà del Napoli arriva proprio dall’avversario odierno, il Monza. Sarebbe stato incredibile a dirsi a inizio stagione, ma praticamente parliamo di uno scontro diretto, dal momento che il club brianzolo ha solamente tre punti in meno rispetto al Napoli. Gli uomini di Raffaele Palladino, pur reduci dalla sconfitta contro il Torino, hanno quindi nel mirino un aggancio in classifica che varrebbe anche un rafforzo delle speranze di qualificazione europea, ancora vive in questo secondo eccellente campionato consecutivo del Monza in Serie A. Tutto questo premesso, adesso possiamo andare a scoprire quali potrebbero essere le mosse degli allenatori, leggendo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Monza Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote Snai per il pronostico su Monza Napoli. Gli ospiti partenopei partono sicuramente favoriti e il segno 2 è infatti quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,70 per il segno X in caso di pareggio, molto simile alla quotazione di 3,90 sul segno 1 qualora fosse il Monza a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI

LE MOSSE DI PALLADINO

Le probabili formazioni di Monza Napoli evidenziano per i padroni di casa brianzoli di mister Raffaele Palladino una grave defezione, infatti dovranno fare a meno dello squalificato capitano Pessina. Di conseguenza, nel modulo 4-2-3-1 del Monza ci attendiamo in porta naturalmente Di Gregorio; a sua protezione, la difesa dovrebbe essere a quattro con possibili titolari Birindelli, Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni da destra a sinistra; in mediana potrebbe esserci invece Bondo al fianco di Gagliardini in assenza appunto di Pessina; il vero ballottaggio dovrebbe però essere tra Maldini e Valentin Carboni per il posto da esterno destro d’attacco al fianco di Colpani che sarà il trequartista e di Mota ala sinistra, terzetto che agirà alle spalle del centravanti, che sarà quasi certamente Djuric.

LE SCELTE DI CALZONA

Sul fronte partenopeo, Francesco Calzona per le probabili formazioni di Monza Napoli non ha squalificati ed inoltre sembra essere recuperato dopo il problema fisico in Nazionale la stella Kvaratskhelia, anche se qualche dubbio potremmo tenerlo per prudenza, almeno in termini di titolarità dal primo minuto, Raspadori spera per completare il tridente offensivo, nel quale le altre due maglie andranno senza dubbio a Politano e Osimhen. Dubbio a sinistra (come quasi sempre) anche nella difesa a quattro del Napoli, schierato con il classico modulo 4-3-3: infatti, davanti al portiere Meret troveremo il capitano Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, mentre la maglia di terzino sinistro è in bilico tra Olivera (favorito) e Mario Rui; dovrebbe invece essere tutto chiaro a centrocampo, con Zambo Anguissa, Lobotka naturalmente in azione nella cabina di regia e Traoré.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI: IL TABELLINO

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Bondo, Gagliardini; Maldini, Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.











