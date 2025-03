PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: CONTE SEMPRE IN EMERGENZA!

Possiamo leggere le probabili formazioni Napoli Fiorentina che ci introducono a una partita fondamentale per i partenopei: appuntamento alle ore 15:00 di domenica 9 marzo per la 21^ giornata di Serie A 2024-2025, un Napoli sempre in emergenza per gli infortuni cerca di stringere i denti e superare un periodo che l’ha visto perdere il comando della classifica, ma anche fornire risposte importanti sul piano del carattere perché il big match contro l’Inter è stato recuperato in extremis ma grazie a una prestazione gagliarda, che ha permesso ad Antonio Conte di rimanere a contatto e riproporsi con assoluta concretezza alla corsa per uno scudetto del tutto possibile.

DIRETTA/ Fiorentina Juventus Primavera (risultato finale 2-4): bella vittoria bianconera! (oggi 8 marzo 2025)

La Fiorentina ha avuto allo stesso modo un calo che l’ha fatta scivolare al settimo posto in classifica: a rischio la qualificazione alle coppe europee per i viola, che settimana scorsa hanno comunque dato un buon segnale battendo il Lecce di misura e rimettendosi in corsa, per Raffaele Palladino al netto delle critiche rimane una stagione positiva ma ora bisognerà chiuderla in un certo modo. Aspettiamo che la partita del Diego Armando Maradona prenda il via, nel frattempo come sempre proviamo a valutare in che modo le due squadre saranno schierate in campo analizzando nel dettaglio le probabili formazioni Napoli Fiorentina.

Moviola delle italiane in Europa/ Espulsioni e gol annullati per Lazio, Fiorentina e Roma (7 marzo 2025)

NAPOLI FIORENTINA: PRONOSTICO E QUOTE

Su Napoli Fiorentina abbiamo un pronostico abbastanza netto da parte della Snai: con il valore di 1,57 volte la posta in palio sul segno 1 i partenopei sono decisamente favoriti per la vittoria, anche perché il segno 2 che regola l’affermazione della Fiorentina vi farebbe guadagnare 5,75 volte quanto messo sul tavolo e dunque la differenza non è poca. Possiamo poi parlare del segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 3,80 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

LE MOSSE DI CONTE

Video Panathinaikos Fiorentina (3-2)/ Gol e highlights: non basta la rimonta (Conference, 7 marzo 2025)

Mathias Olivera recuperato, per David Neres e Zambo Anguissa manca poco: questo il borsino partenopeo nelle probabili formazioni Napoli Fiorentina, Conte sa che la squadra si esprime meglio con il 4-3-3 e allora di fatto sarà questo il vero modulo, anche se poi in partenza Di Lorenzo stringe verso il centro affiancando Rrahmani e Buongiorno (a protezione ovviamente di Meret) mentre Olivera a sinistra alza la sua posizione e la abbassa Politano a destra, dunque un 3-5-2 che però è appunto mascherato e nel quale sarà flessibile anche la zona di campo occupata da Raspadori, scelto come seconda punta ma che poi in sede di attacco si allargherà a sinistra.

Romelu Lukaku resta naturalmente il principale riferimento offensivo della squadra, a centrocampo invece c’è un ballottaggio aperto: scontata la presenza di McTominay che con i suoi movimenti ad attaccare l’area avversaria può ulteriormente trasformare il Napoli in un 4-2-3-1, nessun dubbio circa la regia affidata a Lobotka mentre Gilmour, che ha destato ottime impressioni, dovrebbe avere la meglio su Billing che però, grazie al gol contro l’Inter e la buona prestazione a Como, rimane un’alternativa che Conte potrebbe esplorare anche dal primo minuto.

GLI 11 DI PALLADINO

Diversi problemi per Palladino nell’illustrare le probabili formazioni Napoli Fiorentina: sono squalificati Mandragora e Fagioli ma a centrocampo è ai box per infortunio Colpani, oltre naturalmente a Edoardo Bove. Sembra che la strada percorsa dall’allenatore viola sia quella del 3-5-2: in porta ovviamente vedremo De Gea, in difesa da valutare Comuzzo che, dopo aver flirtato con il Napoli, ha perso un po’ il passo e nelle gerarchie è stato superato da Pongracic, ma anche e soprattutto da Pablo Marì che si è rivelato un ottimo acquisto sul calciomercato invernale. A completare il reparto sarà Ranieri; si allargheranno sugli esterni Dodò a destra e Gosens a sinistra.

In mezzo invece le scelte della Fiorentina sono di fatto obbligate: la cabina di regia se la spartiranno Cataldi, che dovrebbe comunque partire in posizione centrale, e Adli che invece inizialmente farà la mezzala sul centrodestra, poi ecco la freschezza di Cher Ndour a toccare la mattonella del centrosinistra. Davanti, c’è la buona notizia del recupero di Kean dal trauma cranico che aveva subito a Verona: imprescindibile il cannoniere della squadra accanto al quale dovremmo vedere Beltran, perché con questo modulo l’argentino è forse più funzionale di Gudmundsson che, a partita in corso, potrebbe modificare l’assetto tattico dei viola.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, M. Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, R. Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, L. Ranieri; Dodò, Adli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino