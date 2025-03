PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: SCELTE DA PONDERARE!

Andiamo a studiare le probabili formazioni Napoli Milan, bellissima partita che si gioca per la 30^ giornata di Serie A 2024-2025: domenica 30 marzo Antonio Conte si gioca un bel pezzo di scudetto al Diego Armando Maradona, in una sfida che ovviamente riporta alla mente gli incroci tricolori di fine anni Ottanta e che oggi per il Napoli è fondamentale, perché prima della sosta la squadra ha perso ulteriore terreno con il deludente pareggio contro il Venezia, e in questo modo ha visto l’Inter scappare a tre punti di distanza. Nulla è ancora perduto naturalmente, ma questo big match va vinto senza discussioni.

Probabili formazioni Inter Udinese/ Quote: turnover “obbligato” (Serie A, oggi 30 marzo 2025)

Il Milan è reduce da due vittorie con cui in qualche modo si è rimesso in corsa per la qualificazione in Champions League: sarà comunque molto difficile ma i rallentamenti davanti hanno aperto una speranza e allora Sergio Conceiçao, il cui futuro è ancora incerto ma che può vincere anche la Coppa Italia, deve approfittarne perché un Milan al quarto posto in classifica sarebbe comunque una buona base dalla quale ripartire. Adesso facciamo le nostre valutazioni sui calciatori che Conte e Conceiçao potrebbero schierare sul terreno di gioco del Maradona, leggendo insieme le probabili formazioni Napoli Milan prima che la partita prenda il via.

DIRETTA/ Lecce Roma (risultato finale 0-1): giallorossi da Champions! (Serie A, 29 marzo 2025)

NAPOLI MILAN: QUOTE E PRONOSTICO

Con le probabili formazioni Napoli Milan possiamo anche studiare il pronostico fornito dalla Snai, le cui quote indicano i partenopei come favoriti con un valore pari a 1,90 volte la giocata per la loro vittoria, mentre il segno X che regola l’eventualità del pareggio vi permetterebbe di intascare una somma che equivale a 3,55 volte quanto investito sul big match. Infine ecco il successo del Milan che viene regolato dal segno 2, e che porta in dote una vincita corrispondente a 3,80 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

LE CERTEZZE DI CONTE

DIRETTA/ Juventus Genoa (risultato finale 1-0): buona la prima di Tudor! (Serie A, 29 marzo 2025)

L’emergenza infortuni è rientrata per Conte, il primo dubbio in vista delle probabili formazioni Napoli Milan è quello legato al modulo e ci sono due giocatori che lo possono cambiare. Con Raspadori il Napoli si piazzerà con il 3-5-2 mandando l’ex Sassuolo a fare coppia offensiva con Romelu Lukaku, invece con David Neres titolare avremmo il 4-2-3-1 (o 4-3-3, a seconda della posizione di McTominay) ma cambierebbe anche la difesa, perché Di Lorenzo tornerebbe a fare il terzino destro mentre ad abbassare la sua posizione a protezione di Meret sarebbe uno tra Spinazzola e Mathias Olivera, con il secondo favorito in caso di difesa a quattro.

Diciamo che per il momento propendiamo per la prima ipotesi, dunque Napoli schierato con la difesa a tre e Rrahmani che in ogni caso completerà il reparto arretrato; per il resto, è tornato anche Zambo Anguissa che, a pieno regime, manda in panchina il comunque positivo Gilmour che come Billing potrà dire la sua nel corso della partita, naturalmente il regista di centrocampo sarà Lobotka e dunque dal punto di vista degli interpreti in campo Conte non concede spazio alle sorprese, sappiamo che soprattutto nel momento della verità ha una formazione fissa in testa.

I DUBBI DI CONCEIÇAO

Sergio Conceiçao deve fare i conti con la squalifica di Musah, ma ritrova Loftus-Cheek: leggendo le probabili formazioni Napoli Milan scopriamo che l’inglese si gioca una maglia nella zona mediana del campo con Bondo, sono da verificare le sue condizioni perché l’ex Monza è pronto a fare reparto con Youssou Fofana, che torna a fare il titolare e possiamo dire a scapito di Joao Felix, perché Conceiçao aveva provato a giocare con quattro uomini spiccatamente offensivi ma questo significava rinunciare al francese, perdendo parecchio equilibrio e anche le distanze tra i reparti.

Il portoghese dovrebbe andare in panchina a Napoli, questo significa anche che il posto sulla trequarti se lo prende Reijnders; scontata ovviamente la presenza di Pulisic e Rafael Leao sulle fasce, rischia invece Santiago Gimenez che nelle ultime uscite, dopo un ottimo impatto, è parso appannato e dunque potrebbe favorire l’ingresso di Abraham dal primo minuto. In difesa invece il dubbio è tra Gabbia e Strahinja Pavlovic, Thiaw in vantaggio su Tomori con Walker e Theo Hernandez regolarmente terzini, in porta andrà Maignan che è stato protagonista con la Francia nei quarti di Nations League.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: IL TABELLINO

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, Spinazzola; R. Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, T. Hernandez; Y. Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; S. Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao