PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: LE PRIME MOSSE DI CLAUDIO RANIERI!

Le probabili formazioni Napoli Roma sono naturalmente stuzzicanti per molti motivi verso il big-match di Serie A che ci attende oggi allo stadio Diego Armando Maradona. I padroni di casa di Antonio Conte sono la capolista confermata dopo il pareggio contro l’Inter, ma la classifica è talmente corta che non si possono fare calcoli, specialmente perché il Napoli arriva da un solo punto nelle ultime due giornate prima della sosta e quindi deve tornare a marciare a ritmi alti se vuole puntare allo scudetto.

Per la Roma la situazione è radicalmente diversa, dal momento che con l’arrivo di Claudio Ranieri siamo già al terzo allenatore in questa disgraziata stagione. La sconfitta contro il Bologna è stata l’ennesima delusione e la classifica è davvero brutta: fare un’impresa a Napoli sarebbe fondamentale sotto ogni punto di vista per i giallorossi. Insomma, i temi sul tavolo sono davvero numerosi e allora noi adesso ci buttiamo sull’analisi più dettagliata delle probabili formazioni Napoli Roma.

PRONOSTICO E QUOTE SONO MOLTO CHIARI

Ancora un breve respiro prima delle probabili formazioni, con il pronostico su Napoli Roma in base alle quote dell’agenzia Snai. Classifica e fattore campo indicano il Napoli chiaramente favorito e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre per il pareggio (segno X) si sale a 3,60 per poi arrivare a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

UN SOLO DUBBIO PER CONTE

Le probabili formazioni Napoli Roma vedono Antonio Conte con le idee molto chiare e di fatto un solo dubbio nel suo modulo 4-2-3-1. In porta giocherà naturalmente Meret; davanti a lui capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera sono i titolari nella difesa a quattro dei partenopei; nel cuore del centrocampo avremo Zambo Anguissa, ma resta da stabilire il nome del regista, perché Gilmour e Lobotka sono in lotta in un intrigante ballottaggio; dovrebbe invece essere tutto chiaro in attacco, con Politano a destra, McTominay in posizione di trequartista centrale e Kvaratskhelia naturalmente a sinistra alle spalle del centravanti e grande ex Lukaku.

SCOPRIAMO LE SCELTE DI RANIERI

Claudio Ranieri sicuramente ha dovuto lavorare soprattutto sull’aspetto mentale, ma adesso cerchiamo di capire anche le mosse tattiche per le probabili formazioni Napoli Roma. Modulo 3-5-1-1 con Svilar in porta protetto da Mancini, N’Dicka e Angelino, a meno di rilanciare Hummels e avanzare a centrocampo Angelino, a quel punto a discapito di El Shaarawy, che è il principale favorito come esterno sinistro; nel resto della mediana dovremmo vedere Celik a destra più Pisilli, Cristante e Koné, mentre capitan Pellegrini agirà da trequartista alle spalle della prima punta Dovbyk. Si potrebbe essere più aggressivi con Dybala al posto di Pisilli e naturalmente sulla trequarti per un 3-4-2-1.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

ROMA (3-5-1-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, Koné, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.