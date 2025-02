PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: CONTE SI AFFIDA AI SOLITI

Con le probabili formazioni Napoli Udinese indaghiamone match della domenica sera di Serie A. Naturalmente Antonio Conte vorrà tornare a vincere dopo il pareggio incassato dalla Roma in extremis all’Olimpico, che ha impedito al Napoli di lanciare un primo tentativo di fuga scudetto. Resta però l’enorme vantaggio di poter pensare solamente al campionato, che diventa evidente nella lettura della formazione sempre quasi identica, perché il turnover è l’ultima delle necessità per il Napoli edizione 2024-2025.

Probabili formazioni Venezia Roma/ Quote: quanti ballottaggi! (Serie A, oggi 9 febbraio 2025)

Finito il ciclo contro le big, ecco arrivare allo stadio Diego Armando Maradona un’Udinese serena, che dopo la vittoria contro il Venezia è sempre più vicina al traguardo della salvezza, che per i bianconeri friulani dovrebbe essere un traguardo ormai vicino. L’Udinese potrebbe quindi puntare sulla leggerezza contro un Napoli che invece ormai ha un chiodo fosso chiamato scudetto: le news su moduli e titolari potrebbero essere più intriganti sul fronte di Kosta Runjaic nelle probabili formazioni Napoli Udinese, fra pochissimo scopriremo il perché…

DIRETTA/ Verona Atalanta (risultato finale 0-5) video streaming: show di Retegui! (Serie A, 8 febbraio 2025)

PRONOSTICO E QUOTE, TUTTO DECISO?

Il pronostico è a senso unico per la capolista nelle quote Snai su Napoli Udinese, con il segno 1 ad appena 1,43, mentre già il pareggio vale un’intrigante quota 4,25, fino al 7,25 in caso di impresa friulana stasera allo stadio Maradona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

UN SOLO NODO PER CONTE

Leggere le probabili formazioni Napoli Udinese è l’occasione per ribadire che in questa stagione Antonio Conte si può permettere di schierare sempre la stessa squadra (o quasi). Ormai di fatto recuperato Buongiorno, che potrebbe insidiare il posto di Juan Jesus, il quale comunque lo ha sostituito molto bene in queste settimane. Gli altri dieci sono sempre quelli: Meret in porta; Rrahmani come secondo difensore centrale, con Di Lorenzo terzino destro e Spinazzola a sinistra, approfittando dei problemi di Olivera; se dietro allora qualcosa cambia, da centrocampo in su l’unico movimento è stato dovuto al mercato e allora possiamo citare Zambo Anguissa più Lobotka in mediana; ala destra Politano, trequartista centrale McTominay e Neres ormai una certezza a sinistra, tutti alle spalle di Lukaku.

Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e mosse degli allenatori (24^ giornata, 8-9 febbraio 2025)

DIFESA A QUATTRO PER RUNJAIC?

Dubbio invece fra il 4-3-3 e il 3-5-2 per Kosta Runjaic nelle probabili formazioni Napoli Udinese. Ehizibue è ristabilito ma dovrebbe partire dalla panchina, quindi indichiamo Kristensen, Bijol, Solet e Kamara davanti al portiere, che è ormai stabilmente Sava. Se invece il classe 1995 trovasse spazio, largo al 3-5-2 che porterebbe al sacrificio di Sanchez, altrimenti titolare in un intrigante tridente offensivo con la fantasia di Thauvin e i centimetri di Lucca. Naturalmente dalla scelta del modulo dipenderebbe anche l’esatta collocazione incampo dei terzini, mentre nel cuore del centrocampo saranno protagonisti Lovric, Karlstrom e Payero, sia pure con qualche speranza anche per Ekkelenkamp.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku. All. Conte.

UDINESE (4-3-3): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Lovric, Karlstrom, Payero; Thauvin, Lucca, Sanchez. All. Runjaic.