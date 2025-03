PROBABILI FORMAZIONI PANATHINAIKOS FIORENTINA: LE SCELTE PER ATENE!

Studiando le probabili formazioni Panathinaikos Fiorentina arriviamo all’andata degli ottavi di Conference League 2024-2025. La Fiorentina vola ad Atene per affrontare un’altra squadra della capitale greca, ma stavolta la grande rivale di quell’Olympiakos contro cui quasi un anno fa ha perso la seconda finale consecutiva in questa competizione. C’è dunque anche aria di riscatto, soprattutto la Fiorentina vuole tornare a giocarsi il titolo; dopo aver saltato il playoff è pronta a dare battaglia, avendo anche ripreso slancio in campionato grazie alla vittoria di misura sul Lecce.

In Conference League il percorso per Raffaele Palladino è stato finora privo di ostacoli veri: qualificazione nel super girone senza troppo penare, vero che la squadra è in calo ma ha comunque un ottavo abbordabile, il Panathinaikos nel playoff ha eliminato la favola Vikingur ma rischiando tantissimo, e trovando nel finale delle due partite i gol decisivi. Adesso vedremo quello che succederà, prima però bisogna appunto parlare di come i due allenatori intenderanno disporre le loro squadre sul terreno di gioco ed è quello che proveremo a fare nell’analisi approfondita delle probabili formazioni Panathinaikos Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO PANATHINAIKOS FIORENTINA

Secondo l’agenzia Snai che ha compilato le quote su Panathinaikos Fiorentina, i viola sono favoriti ma davvero di poco: infatti il segno 2 vale 2,35, mentre il segno 1 vale 2,85. Abbiamo infine l’ipotesi del pareggio quotato 3,25.

PROBABILI FORMAZIONI PANATHINAIKOS FIORENTINA

GLI 11 DI RUI VITORIA

È Rui Vitoria l’allenatore dei greci, nelle probabili formazioni Panathinaikos Fiorentina c’è anche Djuricic che è chiaramente vecchia conoscenza del nostro calcio e il serbo dovrebbe partire esterno nel tridente offensivo, con Tetê che avrebbe la maglia sull’altro versante e il polacco Swiderski che agisce in qualità di prima punta. L’altro calciatore che ha un trascorso importante in Serie A è il grande ex della sfida: Dragowski è il portiere del Panathinaikos, per lui tre anni alla Fiorentina di cui due da titolare fisso. A proteggerlo saranno Schenkeveld e Ingason come centrali di difesa; i terzini in maglia verde invece dovrebbero essere Kotsiras e Mladenovic.

In mezzo al campo da valutare il possibile inserimento di Nemanja Maksimovic, che oltre dieci anni fa avevamo visto nella Primavera del Verona; a lasciargli il posto, almeno secondo lo storico stagionale del Panathiaikos in Conference League, dovrebbe essere Gnezda Cerin e dunque in questo settore nevralgico saranno confermati sia Ounahi che l’esperto Siopis, ricordiamo che alla squadra greca dovrebbe mancare Pellistri ma potrebbe recuperare in tempo utile il veterano Bakasetas, con il quale probabilmente cambierebbe l’assetto di Rui Vitoria.

LE MOSSE DI PALLADINO

Ancora da definire alcune scelte di Palladino che, nelle probabili formazioni Panathinaikos Fiorentina, ha assenti i calciatori non inseriti nella lista Uefa ma anche Colpani, mentre Folorunsho e Kean possono provare ad andare almeno in panchina. In porta è probabile che venga confermato Pietro Terracciano che gioca la Conference League, davanti a lui potremmo rivedere Comuzzo fare coppia con due tra Matias Moreno, Pongracic e Luca Ranieri, il modulo potrebbe rimanere il 3-5-2 ma anche qui permane qualche dubbio. Comunque, sulle corsie laterali possono agire Dodò da una parte e Parisi dall’altra; riposo dunque per Gosens.

In mezzo al campo può tornare utile Fagioli, che prenderebbe il posto di Cher Nour; con lui quasi certamente Richardson che era squalificato contro il Lecce, e dunque sarà ballottaggio tra Mandragora e Cataldi per la terza maglia visto che Adli non è assolutamente al top della condizione. Davanti, è del tutto certo che come prima punta agirà Beltran; a fargli compagnia a questo punto dovrebbe essere Gudmundsson schierato come attaccante di manovra, partirà dalla panchina Zaniolo a meno che appunto si torni a giocare con il 4-2-3-1.

PROBABILI FORMAZIONI PANATHINAIKOS FIORENTINA: IL TABELLINO

PANATHINAIKOS (4-3-3): Dragowski; Kotsiras, Schenkeveld, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Ne. Maksimovic, Siopis; Tetê, Swiderski, Djuricic. Allenatore: Rui Vitoria

FIORENTINA (3-5-2): P. Terracciano; Pongracic, Comuzzo, M. Moreno; Dodò, Richardson, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino