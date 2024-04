Formazioni Paok Bruges/ Quote: belgi con tre squalificati (Conference League, 18 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI PAOK BRUGES: ATMOSFERA CALDISSIMA!

Con le probabili formazioni di Paok Bruges ci avviciniamo sensibilmente alla partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 18 aprile, per il ritorno dei quarti in Conference League 2023-2024. I belgi partono forse con i favori del pronostico: lo si diceva dopo il sorteggio ed è diventato più chiaro con la vittoria ottenuta all’andata, ma in casa il Bruges ha vinto solo 1-0 e dunque il Paok Salonicco ha una bella occasione per prendersi la semifinale, perché l’atmosfera del Toumba Stadium è una delle più calde d’Europa e agli avversari mancheranno alcuni elementi.

Diretta/ Bruges Paok (risultato finale 1-0): decide Vetlesen (Conference, 11 aprile 2024)

Va ricordato comunque che il Bruges sta crescendo in ambito internazionale: solo l’anno scorso ha incredibilmente centrato gli ottavi di Champions League vincendo le prime tre partite del girone, dunque ritrovarlo eventualmente in finale di Conference League sarebbe una sorpresa fino ad un certo punto. In più i belgi sarebbero la potenziale avversaria della Fiorentina in semifinale, ma prima di questo dobbiamo ovviamente valutare la partita di stasera e in particolar modo qui ci concentriamo sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Paok Bruges.

PAOK BRUGES: QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ci viene in soccorso per valutare, a margine delle probabili formazioni di Paok Bruges, quale sia il pronostico sulla partita valida per il ritorno dei quarti di Conference League. Favorita la squadra greca: il segno 1 per la vittoria del Paok porta in dote una vincita che corrisponde a 1,87 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo del Bruges vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 3,80 volte la vostra giocata, infine il segno X per il pareggio ha un valore, con questo bookmaker, che ammonta a 3,65 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI PAOK BRUGES

LE MOSSE DI LUCESCU

Razvan Lucescu affronta Paok Bruges con un 4-2-3-1 che potrebbe anche ricalcare quanto visto all’andata. Qualche modifica potrebbe esserci: per esempio, Schwab a centrocampo insidia la maglia di Ozdoev per andare ad affiancare l’ex Milan, Torino e Cremonese Meité, in difesa invece si va verso la conferma di Kedziora e Koulierakis come coppia centrale a protezione di Kotarski, Vieirinha e Baba saranno i due laterali di spinta che dovranno dare una mano ai due esterni che agiranno sulla linea della trequarti. Qui, Despodov potrebbe prendersi la maglia che all’andata era di Zivkovic; va per la conferma Taison sul settore di sinistra, mentre come trequartista il Paok Salonicco dovrebbe affidarsi a Konstantelias. Da prima punta giocherà invece Samatta: il centravanti è il capitano della sua nazionale (la Tanzania) e soprattutto conosce molto bene il Bruges, perché per quattro anni e mezzo (tornandovi anche nella passata stagione) ha vestito la maglia del Genk, segnando 81 gol in 227 partite e facendosi apprezzare parecchio nella Jupiler League. Ora, potrebbe risultare decisivo per portare il Paok alla semifinale di Conference League eliminando il Bruges.

LE SCELTE DI HAYEN

Dicevamo delle assenze sul fronte belga: Nick Hayen deve fare i conti con le squalifiche di De Cuyper, Mechele e Igor Thiago e dunque in Paok Bruges perde mezza difesa titolare e il suo centravanti. Da capire allora come giocherà a Salonicco: nel reparto arretrato, a protezione di Jackers, dovrebbe esserci uno tra Ordoñez e Boyata a fare coppia con Spileers (o magari resterà fuori proprio quest’ultimo), poi Meijer come terzino sinistro mentre sarà confermato Sabbe sulla corsia destra. A centrocampo invece dovrebbe essere tutto confermato: sicuramente saranno titolari Vetlesen, matchwinner all’andata, e Vanaken che è il giocatore con più gol in questo Bruges; da valutare Onyedika, che parte favorito su Balanta ma potrebbe lasciargli il posto. Nel tridente offensivo la soluzione più probabile è che Jutglà, eroe di Champions League lo scorso anno, abbandoni l’esterno andando a giocare come prima punta; il suo posto sarebbe preso da uno tra Nusa e Zinckernagel, poi a destra avremmo comunque Skoras.

PROBABILI FORMAZIONI PAOK BRUGES: IL TABELLINO

PAOK (4-2-3-1): Kotarski; Vieirinha, Kedziora, Koulierakis, Baba; Ozdoev, Meité; Despodov, Konstantelias, Taison; Samatta. Allenatore: Razvan Lucescu

BRUGES (4-3-3): Jackers; Sabbe, Boyata, Spileers, Meijer; Vetlesen, Onyedika, Vanaken; Skoras, Jutglà, Zinckernagel. Allenatore: Nick Hayen











