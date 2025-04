PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER: QUALCHE ASSENZA DI TROPPO!

Studiando le probabili formazioni Parma Inter andiamo a parlare di una partita che va in scena alle ore 18:00 di sabato 5 aprile, siamo nella 31^ giornata di Serie A 2024-2025 e prosegue il tour de force per la capolista che, dopo aver pareggiato contro il Milan l’andata della semifinale di Coppa Italia, si rituffa in un campionato che comanda con 3 punti di vantaggio sul Napoli, ma poi avrà immediatamente i quarti di Champions League contro il Bayern Monaco. Periodo della verità per Simone Inzaghi, che rischia di pagare dazio agli infortuni: tra acciaccati, squalificati e indisponibili l’Inter è più corta del solito.

Così anche il Parma tuttavia, e per Cristian Chivu (grande ex) schierare i ducali è più complesso perché la rosa ha meno alternative; la squadra gialloblu è reduce dal pareggio di Verona e deve ancora salvarsi, si trova in una zona di classifica molto pericolosa e dunque dovrà affrontare questa partita nel migliore dei modi, per quanto ovviamente sia difficile. Vediamo allora come i due allenatori potrebbero ovviare alle assenze, mentre aspettiamo che arrivi il calcio d’inizio possiamo fare qualche rapida ma approfondita considerazione circa le scelte di campo nelle probabili formazioni Parma Inter.

PARMA INTER: PRONOSTICO E QUOTE

Naturalmente le quote della Snai per Parma Inter indicano un vantaggio netto da parte dei nerazzurri, con un valore sulla loro vittoria – segno 2 – che equivale a 1,45 volte la vostra giocata, mentre per il segno 1 sulla vittoria del Parma il vostro guadagno ammonterebbe a ben 6,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo poi il segno X che identifica l’opzione del pareggio, in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 4,50 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER

CHIVU CON IL 4-3-3

Mihaila e Cancellieri sono i due giocatori più importanti che Chivu non avrà a disposizione: leggendo le probabili formazioni Parma Inter scopriamo un 4-3-3 da parte dell’allenatore rumeno, con Suzuki in porta e protetto da due centrali che saranno Vogliacco e Valenti (che appare favorito su Balogh) mentre Delprato e Valeri saranno i due terzini. Un dubbio anche a centrocampo dove Mandela Keita insidia Hernani, le altre due maglie invece dovrebbero essere assegnate con il talento di Bernabè che sarà chiamato a impostare la manovra, mentre Sohm agirà da seconda mezzala in quello che, eventualmente alzando la posizione dello spagnolo, può essere un 4-2-3-1.

Davanti invece manca anche Benedyczak: rotazioni ridotte all’osso sugli esterni e quindi Almqvist dovrebbe prendersi la maglia da titolare a sinistra, sull’altro versante è chiaramente confermato Man mentre attenzione al ruolo di centravanti, perché Bonny è sicuramente favorito ma il giovane Mateo Pellegrino sta facendo bene e quindi non è escluso che Chivu possa scegliere una mossa alternativa, staremo però a vedere cosa sceglierà l’allenatore del Parma.

INZAGHI FA ANCORA TURNOVER?

Nelle probabili formazioni Parma Inter possiamo pensare che Inzaghi non voglia rischiare Lautaro Martinez, in vista della Champions League: il problema è che manca anche Taremi e dunque si va verso una coppia offensiva formata da un Marcus Thuram non esattamente al 100% e Arnautovic, difficile la conferma di Joaquin Correa dopo la Coppa Italia ma è una possibilità. In mezzo al campo, ad aumentare le difficoltà, è squalificato Barella: le soluzioni sono la sostituzione “secca” con Frattesi oppure spostare Calhanoglu sulla mezzala dando un posto ad Asllani in regia (Zielinski è out), in ogni caso giocherà Mkhitaryan.

A destra giocoforza avremo Darmian, mentre a sinistra l’ex Dimarco dovrebbe essere regolarmente in campo secondo le scelte che Inzaghi ha operato nel derby. In difesa sia Acerbi che De Vrij sono acciaccati, ma il primo è entrato dalla panchina in Coppa Italia e dunque dovrebbe garantire la titolarità, gli altri due difensori saranno Pavard e Alessandro Bastoni, con Sommer in porta, ma il piano B esiste e prevede che Acerbi sia risparmiato per il Bayern e dunque Bisseck vada in campo dal primo minuto, anche qui attendiamo le conferme del campo.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER: IL TABELLINO

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Hernani, Bernabè, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. Allenatore: Cristian Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi