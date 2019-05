Formazioni Partita del Cuore 2019/ I giocatori in campo: presenti Totti e Ronaldo

Le formazioni della Partita del Cuore 2019, giocata lunedì 28 maggio all’Allianz Stadium di Torino, sono state davvero ricche di protagonisti: la Nazionale Cantanti ha sfidato i Campioni per la Ricerca e, tra questi, l’undici di partenza è stato realmente una parata di stelle. Presenti in campo infatti campioni del passato come Andrea Pirlo, Demetrio Albertini, Francesco Totti, Pavel Nedved e Marco Storari – ovviamente in porta – ma anche la rappresentanza della Juventus con Andrea Agnelli e John Elkann; il presidente bianconero si è presentato con la fascia di capitano al braccio, ma nella foto di rito all’inizio della sfida ha fatto la sua comparsa anche Cristiano Ronaldo. Atteso per il calcio d’inizio, il portoghese in realtà ha giocato: lo abbiamo visto anche tentare una rovesciata per emulare quella che aveva segnato in questo stadio in un Juventus Real Madrid, ancora una volta il portiere avversario era Gigi Buffon che questa volta non ha incassato la rete in acrobazia, ma l’ha subita poco dopo.

FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2019: I GIOCATORI IN CAMPO

A parte i calciatori e i personaggi già nominati, nelle formazioni della Partita del Cuore 2019 abbiamo visto anche una folta rappresentanza della Ferrari: la presenza della Rossa è stata infatti completata dai due piloti di Formula 1 Sebastian Vettel e Charles Leclerc, reduci dal Gran Premio di Monaco (secondo il tedesco, ritirato il monegasco non prima di una foratura e di almeno due sorpassi spettacolari) ma anche Mick Schumacher, che ha così rinverdito la tradizione di papà Michael che nella Nazionale Piloti ha sempre fatto presenza fissa. Per quanto riguarda la Nazionale Cantanti, abbiamo visto in particolare Briga e Casillo che sono anche andati in gol; tanti protagonisti sono poi entrati nel secondo tempo, i tifosi della Juventus poi hanno potuto rivivere un passato recente con Giorgio Chiellini schierato davanti a Buffon. A proposito: l’attuale capitano bianconero ha cercato di fare autogol a chi gli ha passato la fascia la scorsa estate…

