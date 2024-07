Formazioni Partita del Cuore 2024/ Nazionale Cantanti vs Nazionale Politici: chi va in campo? (17 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2024: CHI GIOCA STASERA?

È tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della Partita del Cuore 2024, per quello che sarà possibile dire circa questo match: intanto indichiamo che siamo al Gran Sasso di L’Aquila, per la prima volta la città abruzzese ospita la Partita del Cuore e questa sera le due squadre protagoniste saranno la Nazionale Cantanti, che come sempre rappresenta nei fatti questo evento, e la Nazionale Politici che già negli anni scorsi era stata avversaria, anche facendo parecchio bene sul terreno di gioco. Cosa possiamo dire rispetto alle probabili formazioni della Partita del Cuore 2024?

Forse non troppo, nel senso che chiaramente abbiamo un elenco dei partecipanti ma poi andare realmente a stabilire chi sarà in campo dal primo minuto è impresa davvero ardua; ciononostante possiamo riferire che almeno la Nazionale Cantanti, giocando di fatto in maniera regolare, ha dei ruoli definiti al suo interno e si presenta a L’Aquila con una squadra molto simile a quella che ha affrontato gli ultimi impegni. Dunque senza indugiare oltre andiamo a presentare le probabili formazioni della Partita del Cuore 2024.

PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2024

LA NAZIONALE CANTANTI

Parlando allora delle probabili formazioni della Partita del Cuore 2024, possiamo notare che il capitano della Nazionale Cantanti sarà Enrico Ruggeri, uno dei volti storici di questa squadra, che verosimilmente inizierà la partita di L’Aquila. Con lui anche Rocco Hunt e Rkomi, negli ultimi anni salito alla ribalta anche per il ruolo di giudice di X Factor; poi anche Il Tre e Moreno il Bondo, Bugo (archiviata, forse, la famosissima querelle con Morgan a Sanremo) e Moreno Donadoni, Aka7even e poi attenzione alle quote rosa, che esistono anche nelle probabili formazioni della Partita del Cuore 2024 e riguardano Dolcenera e Serena Brancale, anche loro sono pronte a fare una bella figura a L’Aquila e magari potrebbero rappresentare anche le grandi sorprese nel rendimento in campo.

LA NAZIONALE POLITICI

Per quanto riguarda la Nazionale Politici, le probabili formazioni della Partita del Cuore 2024 ci dicono che il capitano sarà Lorenzo Fontana, mentre dalla panchina guiderà Ignazio La Russa; non mancano le grandi personalità come Matteo Salvini , Giuseppe Conte e Giancarlo Giorgetti, poi ancora Luigi D’Eramo e Matteo Richetti, la presenza delle quote rose dalle aule del Parlamento si trasferisce al Gran Sasso perché avremo in campo Barbara Floridia, Anna Ascani e Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico. Qui il giocatore di eccezione è Damiano Tommasi: straordinario centrocampista che ha vestito le maglie di Verona, Roma e Nazionale (titolare al Mondiale 2002), non è assolutamente un intruso nelle probabili formazioni della Partita del Cuore 2024 ma ne fa parte a tutti gli effetti, essendo nel frattempo diventato il sindaco di Verona.

