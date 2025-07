FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2025: CHI GIOCA STASERA?

Vogliamo parlare adesso delle probabili formazioni Partita del Cuore 2025, lo splendido evento benefico che avrà luogo oggi, martedì 15 luglio, ancora una volta a L’Aquila con protagoniste Nazionale Cantanti vs Nazionale Politici, esattamente come un anno fa.

Di conseguenza molti dei personaggi che vedremo in campo questa sera ci avevano già fatto divertire già un anno fa, con successo dei politici ai rigori. Volendo fare una disquisizione, potremmo parlare meglio di formazioni Partita del Cuore 2025, con riferimento a chi scenderà in campo, senza approfondire il concetto di “probabili formazioni”, che di solito sottintende l’aspetto agonistico che non potrà essere centrale stasera.

Calciomercato Inter News/ Accordo per un difensore, serve vendere ma c'è un problema! (oggi 15 luglio 2025)

Insomma, ovviamente stiamo presentando una partita nella quale non saranno moduli tattici e ruoli in campo ad attirare l’attenzione del grande pubblico. È però legittimo voler scoprire chi giocherà stasera, quali saranno i cantanti e i politici che metteranno alla prova le proprie capacità calcistiche per uno scopo nobile allo stadio de L’Aquila.

Calciomercato Atalanta News/ Nuove sirene arabe per Ederson, il sostituto è McAtee (14 luglio 2025)

Tenuto presente tutto questo, cioè che ovviamente non può essere un discorso tecnico a caratterizzare la presentazione delle formazioni Partita del Cuore 2025, andiamo allora a curiosare tra i nomi di spicco per il match benefico.

FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2025

NAZIONALE CANTANTI

Possiamo identificare in Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Marco Masini il cuore della Nazionale Cantanti per quanto riguarda le formazioni Partita del Cuore 2025. In particolare, Gianni Morandi ne fa parte fin dalla nascita e dal 2013 al 2017 è stato anche l’allenatore dei suoi colleghi, ma anche Eros Ramazzotti è una delle presenze più costanti. Con loro, il terzo membro di spicco può essere appunto considerato Marco Masini, mentre altre presenze come quelle di Raoul Bova e Neri Marcorè ci ricordano che la Nazionale Cantanti dà spazio anche ad altri big del mondo dello spettacolo, non solamente cantanti in senso stretto.

Calciomercato Lazio News/ Doucouré la mezzala per Sarri, tre nomi per il terzino destro (14 luglio 2025)

NAZIONALE POLITICI

Un dato interessante è la composizione bipartisan della Nazionale Politici nelle formazioni Partita del Cuore 2025, come naturalmente è giusto che sia per un evento benefico che vede uniti tutti con un solo scopo. Nella maggioranza di governo possiamo indicare due big che scenderanno in campo stasera a L’Aquila: il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Spostandoci verso il centro (ma non parliamo del campo da calcio) possiamo citare Pierferdinando Casini, poi l’ex premier Matteo Renzi e più a sinistra Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato. Chissà se e quanto le posizioni in campo rispecchieranno quelle politiche…