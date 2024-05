Formazioni Real Madrid Bayern Monaco/ Quote: nessuna sorpresa (Champions League oggi 8 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BAYERN MONACO: PARATA DI STELLE AL BERNABEU!

Il grande valore della partita di stasera al Santiago Bernabeu si può cogliere facilmente anche solo leggendo le probabili formazioni di Real Madrid Bayern Monaco, la semifinale di ritorno di Champions League che promuoverà alla finale di Wembley in ogni caso un colosso del calcio europeo. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, fresco di vittoria della Liga, potrebbe partire favorito dopo il pareggio per 2-2 in Germania, che ha lasciato la situazione in equilibrio ma adesso permetterà ai Blancos di cercare la vittoria davanti al pubblico di casa, il che non è mai un dettaglio di poco conto in uno stadio come il Bernabeu.

Anche il Bayern Monaco conosce già il proprio destino in campionato, ma per i bavaresi c’è amarezza perché abdicano dal trono della Bundesliga dopo ben undici anni. Resta la Champions League, dove gli uomini di Thomas Tuchel si giocano le ultime possibilità di conquistare qualcosa in questa stagione. Il penultimo ostacolo è naturalmente molto difficile, ma in 90 minuti l’impresa è possibile per una squadra del livello degli ormai ex campioni di Germania. Fatte queste premesse, adesso davvero dobbiamo scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Real Madrid Bayern Monaco.

QUOTE E PRONOSTICO PER LA SUPER SFIDA

Una partita come Real Madrid Bayern Monaco attira l’attenzione su ogni suo aspetto, quindi non solo le probabili formazioni ma anche il pronostico. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti nettamente i padroni di casa: il segno 1 è quotato infatti a 1,85 per il successo del Real Madrid, mentre in caso di vittoria esterna del Bayern la quotazione per il segno 2 è pari a 3,90 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello praticamente identico al precedente, infatti il segno X è proposto a 3,85.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BAYERN MONACO

SCOPRIAMO LE SCELTE DI ANCELOTTI

Courtois è finalmente tornato ma troveremo ancora Lunin titolare in porta stasera per Carlo Ancelotti, questa è una delle notizie più significative per le probabili formazioni di Real Madrid Bayern Monaco. Il modulo di riferimento è il 4-3-1-2 per i freschi campioni di Spagna, che in difesa dovrebbero schierare da destra a sinistra Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni e Mendy; poche sorprese per una partita di così notevole rilevanza e allora nel trio di centrocampo indichiamo come titolari Valverde, Kroos e Camavinga; ecco poi Bellingham che agirà con liberà di movimento sulla trequarti e la coppia d’attacco formata da Vinícius e Rodrygo dopo l’ampio turnover effettuato sabato in campionato da Ancelotti.

QUALI TITOLARI PER TUCHEL STASERA?

Anche Thomas Tuchel ha effettuato rotazioni piuttosto ampie sabato in Bundesliga e può scegliere i migliori per le probabili formazioni di Real Madrid Bayern Monaco, al netto di qualche assenza per infortuni che tolgono qualche nome ai bavaresi. Il modulo di riferimento è certamente il 4-2-3-1, nel quale una certezza è il veterano Neuer in porta; davanti a lui, i quattro difensori dovrebbero essere Kimmich a destra, De Ligt e Dier nella coppia centrale, Mazraoui come terzino sinistro; in mediana avremo Goretzka e al suo fianco dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Laimer; infine, Tuchel si affida naturalmente alle grandi firme nel reparto offensivo del Bayern Monaco, cominciando da una trequarti con Sané, Müller e Musiala da destra a sinistra, evidentemente a sostegno dell’intoccabile centravanti Kane.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BAYERN MONACO: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinícius, Rodrygo. All. Ancelotti.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel.











