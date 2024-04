Formazioni Real Madrid Manchester City/ Dubbi alla vigilia (Champions League, 9 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY: CHI GIOCA AL BERNABEU?

Con le probabili formazioni di Real Madrid Manchester City pregustiamo l’attesa per la super sfida di oggi martedì 9 aprile: alle ore 21:00 si gioca l’andata dei quarti della Champions League 2023-2024, nei fatti una finale anticipata tra le due squadre che erano principalmente candidate al titolo. Da una parte i campioni in carica del Manchester City, dall’altra un Real Madrid che arriva sempre e comunque alle battute finali della Champions League; sarà anche uno scintillante incrocio tra due grandi allenatori come Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, a caccia di altri record nella loro fantastica carriera.

Vedremo cosa succederà al Santiago Bernabeu, ricordando che il Real Madrid ha eliminato il Lipsia soffrendo parecchio nella partita di ritorno mentre il Manchester City ha piegato il Copenaghen con un doppio 3-1; adesso però bisogna valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco e dunque, aspettando che arrivi martedì sera, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le probabili formazioni di Real Madrid Manchester City, addentrandoci ancor più nei meandri della partita di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Per Real Madrid Manchester City il dubbio di Ancelotti è il modulo: 4-2-3-1 come nell’ultima partita della Liga oppure il consueto 4-2-3-1? In ogni caso Bellingham agirà da trequartista, poi è da capire se sarà affiancato da due esterni (che nel caso sarebbero Rodrygo e Vinicius Junior) o se invece si prenderà l’intera sezione del campo accompagnando i due brasiliani di cui sopra, comunque praticamente certi di essere titolari. Qualche punto di domanda aperto anche a centrocampo, soprattutto per quanto riguarda Modric che quest’anno viene centellinato: il fenomenale croato dovrebbe essere in campo ma c’è anche l’eventualità che sia inserito a partita in corso, in questo caso allora con Kroos e Federico Valverde giocherebbe verosimilmente Tchouaméni che è favorito su Lucas Vazquez. In difesa Eder Militao è in vantaggio su Nacho Fernandez per affiancare Rudiger a protezione del portiere Lunin (con Kepa Arrizabalaga nuovamente in pachina), Carvajal sarà senza discussioni il terzino destro e a sinistra attenzione a Camavinga spesso schierato in quel ruolo nel Real Madrid, anche se dovrebbe giocare Ferland Mendy.

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Guardiola ritrova Ederson dopo l’infortunio: già in panchina sabato, il portiere brasiliano dovrebbe giocare Real Madrid Manchester City se darà le giuste risposte, e dunque davanti a lui potremmo vedere una linea difensiva a tre (almeno come impostazione a partita in corso) con il rientro di Akanji tra i titolari per fare coppia con Ruben Dias. Il resto rimane da valutare: con la difesa a tre, Stones potrebbe avere spazio qui ma non va sottovalutato Gvardiol, il nodo è la condizione fisica di Walker che toglierebbe il terzino destro e obbligherebbe di fatto Guardiola ad avvalersi ancora di Rico Lewis, che però gioca in posizione più avanzata. Secondo questo schieramento, a sinistra potremmo vedere Grealish; poi in mezzo Rodri dovrebbe essere affiancato da Kovacic ma non è da escludere che invece Stones possa avanzare il suo raggio d’azione come per esempio fatto nella finale della scorsa Champions League. De Bruyne sarà impiegato sulla trequarti, con lui ecco Bernardo Silva che è favorito su Julian Alvarez; davanti ovviamente ci sarà Haaland, da prendere in considerazione anche la candidatura di Doku.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Militao, F. Mendy; Modric, Kroos, F. Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Gvardiol, Ruben Dias, Stones; R. Lewis, Rodri, Kovacic, Grealish; De Bruyne, Bernardo Silva; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola











