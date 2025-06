PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA INGHILTERRA U21: CON CHI GIOCANO I CAMPIONI?

È il momento di scoprire le probabili formazioni Repubblica Ceca Inghilterra U21, partita in programma alle ore 21:00 di giovedì 12 giugno e che si gioca per la prima giornata nel girone B degli Europei Under 21 2025. Occasione buona per scoprire come siano cambiati nell’arco di due anni i campioni in carica. l’Inghilterra infatti è la nazionale che difende il titolo conquistato nell’ultima edizione, finale bellissima quella contro la Spagna e gol decisivo segnato da Curtis Jones, ma grande protagonista era stato anche James Trafford che aveva parato un rigore.

L’Inghilterra era allenata da Lee Carsley, che pochi mesi fa ha guidato la nazionale maggiore dopo l’addio di Gareth Southgate e aspettando Thomas Tuchel; l’irlandese è poi tornato alla sua U21 e adesso proverà a replicare il titolo, il primo ostacolo arriva stasera e allora sarà interessante scoprire quello che succederà in campo, nel frattempo però noi dobbiamo fare le consuete considerazioni sulle scelte che i due CT potrebbero operare e dunque analizziamo insieme le probabili formazioni Repubblica Ceca Inghilterra U21.

PRONOSTICO E QUOTE REPUBBLICA CECA INGHILTERRA U21

Tre leoni favoriti secondo le quote proposte dai bookmaker, l’agenzia Snai ha posto un valore corrispondente a 1,50 volte la vostra giocata sul segno 2 per la vittoria dei campioni in carica, per contro in Repubblica Ceca Inghilterra U21 il segno 1 per il successo dei mitteleuropei vi farebbe guadagnare una somma pari a 5,50 volte quanto messo sul piatto, per l’opzione del pareggio il segno X porta in dote una vincita che equivale a 4,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA INGHILTERRA U21

GLI 11 DI SUCHOPAREK

Dovrebbe essere un 4-2-3-1 quello di Jan Suchoparek nelle probabili formazioni Repubblica Ceca Inghilterra U21, con Borek in porta e una difesa guidata da Prebsl che avrà al suo fianco Paluska e come terzino sinistro Hadas che si potrebbe adattare, a destra invece Kozeluh a meno che sia adattato qualche esterno alto a giocare in maniera più contenitiva, questo lo vedremo. Ad ogni buon conto nella zona centrale del campo, la cerniera mediana, sembra tutto scritto con la presenza di Sojka e Kricfalusi che dunque proteggeranno il reparto arretrato.

Langhamer sarà poi il trequartista centrale, sulle corsie laterali la trazione anteriore sarebbe portata da Danek a destra con Suchomel a giocare sull’altro versante, anche qui bisogna valutare le scelte del CT che deve anche decidere in materia di prima punta, il favorito è chiaramente il capitano Sejk ma attenzione alla candidatura di Fila, che ha giocato gli ultimi due mesi in Serie A con la maglia del Venezia anche se non ha particolarmente brillato, pur segnando contro la Juventus un gol che avrebbe potuto valere la salvezza.

COME SI SCHIERA CARSLEY

Naturalmente Carsley ha svoltato rispetto al titolo di due anni fa, tanti di quei protagonisti non sono più nell’Under 21 e allora valutiamo le scelte nelle probabili formazioni Repubblica Ceca Inghilterra U21. Il portiere potrebbe essere Beadle; modulo classico con 4-4-2 elastico, nel quale ci sono pochi terzini ma di qualità, a destra infatti agisce uno tra Rico Lewis e Livramento e a sinistra addirittura potrebbe operare Iling Junior, che conosciamo in Serie A al pari del suo diretto concorrente Norton-Cuffy (ma Livramento può spostarsi a sinistra). Coppia centrale formata da Charlie Cresswell e Quansah; poi vediamo il centrocampo.

Qui spunta Jobe Bellingham, fratello del per ora più celebre Jude, che può fare coppia con Hackney; sulle corsie alte invece ecco Hinshelwood e la “star” di questo gruppo Harvey Elliott, anche se il già citato Lewis può alzare la sua posizione andando a operare sulla zona del centrocampo. Davanti non sono in tanti: Nwaneri è di fatto un esterno alto che andrebbe a giocare come seconda punta, facendo coppia con Stansfield.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA INGHILTERRA U21: IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA U21 (4-2-3-1): Borek; Kozeluh, Prebsl, Paluska, Hadas; Sojka, Kricfalusi; Danek, Langhamer, Suchomel; Sejk. Allenatore: Jan Suchoparek

INGHILTERRA U21 (4-4-2): Beadle; Livramento, C. Cresswell, Quansah, Norton-Cuffy; R. Lewis, Jo. Bellingham, Hackney, H. Elliott; Nwaneri, Stansfield. Allenatore: Lee Carsley