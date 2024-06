Formazioni Repubblica Ceca Turchia/ Quote: assenti Akaydin e Bardakçi (Europei 2024, 26 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA TURCHIA: LE SCELTE PER STASERA!

L’analisi delle probabili formazioni di Repubblica Ceca Turchia riguarda la partita che alle ore 21:00 di mercoledì 26 giugno si gioca al Volksparkstadion di Amburgo, nella terza giornata del girone F agli Europei 2024. Vincenzo Montella ha bisogno di un punto per andare agli ottavi: ancora secondo in classifica grazie alla vittoria sulla Georgia, vuole riscattare la netta sconfitta contro il Portogallo e con un pareggio terrebbe alle sue spalle la Repubblica Ceca, confermando così la sua seconda posizione.

Naturalmente per i cechi il compito è più difficile, perché la nazionale mitteleuropea ha un solo punto: fermata anche dalla Georgia, la Repubblica Ceca finora è stata anche abbastanza sfortunata ma adesso ha bisogno di vincere per scavalcare i turchi e continuare il cammino agli Europei 2024, il risultato è ovviamente possibile. Vedremo quello che succederà sul terreno di gioco di Amburgo tra poche ore, intanto possiamo cominciare a fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due CT andando a leggere insieme le probabili formazioni di Repubblica Ceca Turchia.

REPUBBLICA CECA TURCHIA: PRONOSTICO E QUOTE

A corredo delle probabili formazioni di Repubblica Ceca Turchia leggiamo anche le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla partita degli Europei 2024. Favorita, ma con grande equilibrio, la nazionale mitteleuropea con un valore pari a 2,60 volte la somma messa sul piatto per il segno 1; il segno 2 per la vittoria della Turchia vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,80 volte la vostra giocata, infine il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che, con questo bookmaker, equivale a 3,30 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA TURCHIA

LE MOSSE DI HASEK

Uno dei problemi di Ivan Hasek nell’approcciare Repubblica Ceca Turchia è quello di avere parecchi diffidati, ma questa partita è un dentro o fuori e dunque il CT non dovrebbe fare calcoli. Anzi: nel suo 3-4-3 possiamo ipotizzare che vadano a giocare gli stessi che hanno pareggiato contro la Georgia, se proprio vogliamo potremmo citare Zima per la difesa (al posto di Holes) con la conferma di Ladislav Krejci e Hranac davanti a Stanek, poi Doudera per una delle due corsie (sabato scorso hanno operato Coufal a destra e David Jurasek a sinistra, e sono ancora favoriti) e magari anche un cambio in mezzo al campo dove Provod rischia il posto a favore di Sevcik, o magari Barak che può arretrare la sua posizione. Davanti invece Hasek potrebbe pensare al tonnellaggio pesante: fuori Cherny, dentro Chory per affiancare Schick lasciando così il solo Hlozek a fare il trequartista, l’altra opzione riguarda invece Matej Jurasek.

GLI 11 DI MONTELLA

In Repubblica Ceca Turchia Montella perde i due centrali di difesa: Akaydin è infortunato, Bardkaçi squalificato. Reparto dunque da reinventare davanti a Bayindir, che potrebbe essere confermato in porta: al centro dello schieramento giocheranno Demiral e Ayhan, con Zeki Celik che viene confermato sulla corsia destra e Kadioglu a sinistra, dunque Muldur potrebbe nuovamente essere destinato alla panchina. A centrocampo Calhanoglu è diffidato ma verosimilmente dovrebbe essere in campo perché troppo importante per la squadra, poi con Ayhan spostato in difesa potrebbe esserci spazio per Salih Ozçan nuovamente titolare. Kenan Yildiz e Arda Guler potrebbero poi essere riproposti in campo: da valutare qui la posizione di Baris Yilmaz, che può fare spazio al 2005 della Juventus come prima punta così che alle sue spalle siano confermati sia Kokçu che Atkurkoglu, ma con Guler che agirebbe a destra in luogo di Akgun.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA TURCHIA: IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA (3-4-1-2): Stanek; L. Krejci, Hranac, Zima; Doudera, Soucek, Sevcik, D. Jurasek; Hlozek; Chory, Schick. Allenatore: Ivan Hasek

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Demiral, Ayhan, Kadioglu; Calhanoglu, Salih Ozçan; Arda Guler, Kokçu, Akturkoglu; Kenan Yildiz. Allenatore: Vincenzo Montella











