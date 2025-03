PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATHLETIC BILBAO: RANIERI CI CREDE!

Andiamo subito a studiare le probabili formazioni Roma Athletic Bilbaoper l’andata degli ottavi di Europa League 2024-2025. Ci arriva benissimo la Roma, che si è totalmente ripresa: la qualificazione ai playoff, andando poi a eliminare il Porto, non era scontata per come si era messa la stagione ma davvero Claudio Ranieri ha ridato vigore alla squadra, portandola anche a lottare per la prossima Europa League. Questo chiaramente al netto di quello che succederà in futuro, ma rimane un discorso che andrà affrontato nelle sedi e nei momenti giusti, al momento possiamo parlare di una Roma in grande spolvero.

Formazioni Viktoria Plzen Lazio/ Quote, scelte obbligate sulle fasce (Europa League, 6 marzo 2025)

L’Athletic Bilbao naturalmente era già agli ottavi, conquistati grazie alla vittoria sul Viktoria Plzen dopo aver subito quattro gol dal Besiktas; rimane una squadra tosta e di qualità anche se in campionato il passo è balbettante, appena due vittorie nelle ultime sei con la perla del 7-1 al Valladolid, ma ci sono anche due pareggi contro Betis e Leganes (quest’ultimo in casa). Insomma, sarà presumibilmente un ottavo equilibrato e possiamo scoprire qualcosa in più sulla partita dello stadio Olimpico, perché è il momento di ipotizzare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori addentrandoci ancor più nelle probabili formazioni Roma Athletic Bilbao.

Diretta/ Ajax Union SG (risultato finale 1-2): Taylor vale la qualificazione (20 febbraio 2025)

QUOTE E PRONOSTICO ROMA ATHLETIC BILBAO

Parlando delle probabili formazioni Roma Athletic Bilbao possiamo notare come le quote fornite dall’agenzia Snai indichino nei giallorossi i favoriti: c’è comunque equilibrio perché la vittoria della Roma vale 2,20, il segno 2 è quotato 3,25. Infine l’X vale 3,30.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATHLETIC BILBAO

LE MOSSE DI RANIERI

Avendo trovato la quadra, Ranieri non dovrebbe cambiare più di tanto nelle probabili formazioni Roma Athletic Bilbao: le due novità di maggiore sostanza riguardano la squalifica di Paredes, con Cristante che appare favorito per prendere maglia e cabina di regia, e il ritorno dal primo minuto di Dovbyk che, entrando dalla panchina domenica, ha risolto la partita contro il Como. L’ucraino agirà da prima punta, supportato come sempre da due trequartisti: uno sarà sicuramente Dybala, per l’altro sembra esserci un ballottaggio aperto tra Lorenzo Pellegrini e El Shaarawy ed è davvero difficile capire chi si prenderà il posto da titolare.

DIRETTA/ Roma Porto (risultato finale 3-2): la chiude Pisilli! (20 febbraio 2025)

A rimanere fuori rispetto all’ultima di campionato sarà anche Matias Soulé, comunque in crescita: l’argentino verrà sostituito da Saelemaekers che dunque percorrerà la corsia destra del campo, invece Angeliño è confermatissimo sull’altro versante e così anche Manu Koné in mezzo al campo. In difesa ci aspettiamo che Ranieri punti sui soliti noti e sul reparto più competitivo in termini assoluti: al centro opererà quindi Hummels con Gianluca Mancini che si sposterà sul centrodestra, dall’altra parte ecco Ndicka e naturalmente in porta andrà Svilar, che ha sostanzialmente giocato tutte le partite della squadra in questa stagione.

LE SCELTE DI VALVERDE

Ernesto Valverde ha quasi tutta la rosa a disposizione: nelle probabili formazioni Roma Athletic Bilbao però dovrebbero essere assenti Sancet e Alvaro Djaló, pesa in particolare l’assenza del primo che è il cannoniere della squadra e che dunque, ancora una volta, dovrebbe essere sostituito da Unai Gomez nel ruolo di trequartista. I due Williams, Iñaki a destra e il tanto celebrato (giustamente) Nico, saranno gli esterni: di fatto il grande motore della squadra, mentre per il ruolo di centravanti rimane il dubbio tra Berenguer, che abbiamo visto anche in Italia, e Guruzeta con la sensazione che stavolta Valverde punterà sul secondo, che ha più peso specifico in quella zona di campo.

Per il resto, da capire il centrocampo: Vesga dovrebbe tornare titolare rispetto alla sconfitta contro l’Atletico Madrid, a lasciargli spazio verosimilmente sarebbe Ruiz de Gatarreta con la conferma di Jauregizar. Ballottaggio anche a destra in difesa, l’esperienza di de Marcos potrebbe essere utile in una partita come questa ma dovrebbe essere Gorosabel a giocare titolare, a sinistra invece Berchiche non dovrebbe essere in discussione così come la coppia di centrali, dunque Aitor Paredes che rientra dal primo minuto e affiancherà Vivian, in porta il campione d’Europa con la Spagna Unai Simon.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATHLETIC BILBAO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Hummels, Ndicka; Salemaekers, Cristante, Manu Koné, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, A. Paredes, Vivian, Berchiche; Jauregizar, Vesga; I. Williams, Unai Gomez, N. Williams; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde