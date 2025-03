PROBABILI FORMAZIONI ROMA COMO: SQUADRE IN FIDUCIA!

Parlando delle probabili formazioni Roma Como ci avviciniamo a una partita potenzialmente molto bella: valida per la 27^ giornata di Serie A 2024-2025, si gioca alle ore 18:00 di domenica 2 marzo e non siamo troppo distanti, meno di due mesi e mezzo, da quel giorno in cui il Como aveva sorpreso la Roma di Claudio Ranieri nei minuti di recupero, andando a prendersi la vittoria. Ecco: da quel momento i giallorossi non hanno più sbagliato un colpo o quasi, sono in striscia positiva da dieci partite e si sono sensibilmente avvicinati alla zona europea, con un imminente ottavo di Europa League con il quale si può sognare ancor più.

Diretta/ Como Napoli (risultato finale 2-1): Diao ancora decisivo, Conte va ko! (23 febbraio 2025)

Se però Ranieri sta lavorando benissimo, lo stesso si può dire di Cesc Fabregas: ne è la prova la splendida vittoria sul Napoli, con la quale i lariani hanno fatto un passo forse decisivo verso la salvezza, e ovviamente anche il gioco espresso da una squadra che in parecchi stanno iniziando a studiare. Per questo motivo il match dello stadio Olimpico promette scintille, e dunque ora possiamo analizzare le probabili formazioni Roma Como iniziando a valutare quali calciatori potrebbero scendere in campo oggi pomeriggio, secondo le scelte dei due allenatori.

DIRETTA/ Fiorentina Como (risultato finale 0-2): Nico Paz sigilla il colpo lariano! (6 febbraio 2025)

QUOTE E PRONOSTICO ROMA COMO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito su Roma Como sono interessanti, perché ci dicono che i giallorossi sono favoriti ma i lariani se la possono giocare: infatti la differenza tra le due vittorie, regolate dai segni 1 e 2, non è così ampia perché le quote sono di 1,90 e 3,90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo poi l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi farebbe intascare una cifra corrispondente a 3,55 volte la vostra giocata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA COMO

LE SCELTE DI RANIERI

DIRETTA/ Como Juventus (risultato finale 1-2): decide Kolo Muani su rigore! (Serie A, 7 febbraio 2025)

Ranieri imposta le probabili formazioni Roma Como con la solita difesa a tre, e in generale dobbiamo dire che l’imminente impegno di Europa League potrebbe portare a qualche valutazione sui singoli: rischiano il posto ad esempio Hummels, che per turnover potrebbe lasciare la maglia a Rensch, e Dovbyk che non è ancora al 100% e dunque potrebbe essere risparmiato in vista dell’Athletic Bilbao. Con l’ex Ajax titolare, Gianluca Mancini scalerebbe al centro di una difesa completata da Ndicka, con Svilar ovviamente in porta; davanti invece si va verso la conferma di Shomurodov come prima punta.

Per il resto invece la Roma non dovrebbe discostarsi troppo dalle solite scelte: in mezzo al campo però Manu Koné dovrebbe tornare titolare dal primo minuto, panchina per Pisilli perché in cabina di regia opererebbe Leandro Paredes. L’intoccabile Angeliño giocherebbe a sinistra con Saelemaekers schierato invece sulla corsia destra; per quanto riguarda la trequarti, Dybala dovrebbe essere regolarmente in campo ma, sempre per il discorso di cui sopra, occhio alla pressione di Matias Soulé in un ballottaggio tutto argentino, con Lorenzo Pellegrini che dovrebbe essere titolare.

GLI 11 DI FABREGAS

Anche Fabregas ha qualche punto di domanda nella valutazione delle probabili formazioni Roma Como: l’allenatore spagnolo deve decidere con che modulo affrontare i giallorossi. Due le opzioni: il 4-3-3 con Nico Paz da centravanti tattico e un centrocampo nel quale Caqueret e Da Cunha sarebbero le due mezzali a supporto di Perrone che giocherebbe come frangiflutti, altrimenti il 4-2-3-1 dal quale rimarrebbe fuori, verosimilmente, Caqueret perché Cutrone sarebbe inserito come prima punta. Ad ogni modo saranno confermati Strefezza, il già citato Nico Paz e soprattutto Assane Diao, che a suon di gol sta trascinando il Como verso la salvezza.

Abbiamo un ballottaggio aperto anche in difesa, sulla corsia sinistra: Alex Valle parte favorito ma deve guardarsi dall’esperienza di Alberto Moreno, a destra invece si va verso la titolarità di Smolcic anche perché Van der Brempt non è al top della condizione. La zona centrale di questo reparto, priva di Dossena, sarà affidata a Goldaniga e Kempf; in porta giocherà invece Butez, uno degli acquisti del calciomercato invernale (dall’Anversa) che ha subito soffiato il posto a Pepe Reina, di fatto portato Audero a scendere in Serie B con il Palermo e che si sta meritando la maglia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA COMO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, G. Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Manu Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Lo. Pellegrini; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, A. Diao. Allenatore: Cesc Fabregas