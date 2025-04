PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: LE SCELTE PER IL BIG MATCH!

Il grande appuntamento con le probabili formazioni Roma Juventus ci dice di un big match che allo stadio Olimpico, alle ore 20:45 di domenica 6 aprile, è valido per la 31^ giornata di Serie A 2024-2025: c’è davvero tanto in palio, una qualificazione alla prossima Champions League che è diventata incredibilmente possibile per una Roma reduce da sette vittorie consecutive, totalmente trasformata da Claudio Ranieri e capace anche di sopperire all’assenza di quello che stasera sarebbe stato il grande ex Paulo Dybala, la cui stagione purtroppo è terminata in anticipo ma con una Roma che per ora sembra non risentirne.

DIRETTA/ Milan Fiorentina (risultato finale 2-2): rete annullata a Dodo! (Serie A, 5 aprile 2025)

Discorso opposto per la Juventus, che da un possibile tentativo per lo scudetto si è trovata a rischiare addirittura l’Europa League: esonerato Thiago Motta, Igor Tudor ha esordito con vittoria contro il Genoa ma ora arriva un complicatissimo banco di prova, con la squadra bianconera che ha ancora qualche problema in difesa e cerca nuove certezze con l’allenatore croato. Vedremo allora cosa succederà all’Olimpico, intanto chiaramente dobbiamo fare le nostre ipotesi sul modo in cui i due tecnici intenderanno schierare le squadre sul terreno di gioco e ci apprestiamo a leggere le probabili formazioni Roma Juventus.

DIRETTA/ Parma Inter (risultato finale 2-2): Pellegrino manca il ko! (Serie A, 5 aprile 2025)

ROMA JUVENTUS: QUOTE E PRONOSTICO

Abbiamo le quote dell’agenzia Snai che a margine delle probabili formazioni Roma Juventus ci dicono di come la squadra favorita sia quella giallorossa, anche se la situazione è equilibrata: infatti il segno 1 per la vittoria della Roma vale 2,40 volte la giocata mentre il successo della Juventus, per il quale puntare sul segno 2, vi farebbe guadagnare 3,05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine ecco il segno X per il pareggio che porta in dote una somma corrispondente a 3,15 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

RANIERI SENZA ALCUNE SCELTE

DIRETTA/ Monza Como (risultato finale 1-3): Douvikas manca il poker! (Serie A, 5 aprile 2025)

Abbiamo detto di Dybala, nelle probabili formazioni Roma Juventus Ranieri è anche senza Rensch e lo squalificato Saelemaekers: il modulo resta naturalmente il 3-4-2-1 che i giallorossi ormai mandano a memoria, cambia qualche interprete perché in difesa sarà titolare Hummels, che comanderà il reparto a protezione di Svilar con Gianluca Mancini e N’Dicka ai suoi lati. A destra la squalifica di Saelemaekers impone che a giocare a tutta fascia sia Zeki Celik; intoccabile sull’altro versante Angeliño, in mezzo il giocatore imprescindibile è Manu Kone e al suo fianco dovrebbe esserci Leandro Paredes (favorito su Cristante), che è un altro ex della partita.

L’ennesimo giocatore ad avere un trascorso nella Juventus è ovviamente Matias Soulé: il giovane argentino è cresciuto parecchio nel suo rendimento e non è più l’oggetto misterioso che a inizio stagione faceva storcere il naso per l’alta valutazione, sarà titolare anche contro la Juventus come altro trequartista agirà Lorenzo Pellegrini, i due saranno a supporto di Dovbyk che, decisivo anche a Lecce, ha toccato gli 11 gol in un campionato che si sta rivelando decisamente positivo.

TUDOR PERDE GATTI

Anche Tudor opta per il 3-4-2-1, il suo schema di riferimento: nelle probabili formazioni Roma Juventus dobbiamo notare che Gatti è ai box e Cambiaso non al meglio, quindi le scelte dell’allenatore croato dovrebbero vertere su Kalulu, per completare una difesa che avrà Renato Veiga e Kelly titolari a protezione di Di Gregorio, e McKennie che ormai ha fatto quasi tutti i ruoli a disposizione e comunque a sinistra aveva già giocato spesso con Thiago Motta, anche se in quel caso da terzino. A destra il titolare dovrebbe essere Nico Gonzalez: schierato in una nuova posizione, l’argentino ha convinto contro il Genoa e dovrebbe essere riproposto.

Rimane come alternativa Timothy Weah, mentre in mezzo al campo si va verso la conferma di Locatelli e Khéphrén Thuram; da valutare poi una scelta sulla trequarti, perché Koopmeiners non ha dato segnali incoraggianti e quindi potrebbe sedersi in panchina, in questo caso avremmo un ballottaggio tra Francisco Conceiçao e Kolo Muani per andare ad affiancare Yildiz, matchwinner sabato scorso e confermato tra le linee al pari di Vlahovic, che si prenderà quindi il posto come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Manu Kone, Paredes, Angeliño; Soulé, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, K. Thuram, McKennie; F. Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor