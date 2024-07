PROBABILI FORMAZIONI ROMA KOSICE: ECCO LE MOSSE DI DE ROSSI!

Le probabili formazioni di Roma Kosice ci parlano dell’amichevole che la squadra giallorossa disputa alle ore 19:30 di lunedì 22 giugno in Slovacchia: è il secondo test estivo per la squadra di Daniele De Rossi, che qualche giorno fa ha battuto nettamente il Latina e ora prosegue il suo lavoro verso l’inizio ufficiale della stagione, ancora senza i vari nazionali e dunque con un organico fortemente ridotto. Oltre a chi deve rientrare, De Rossi e la Roma sperano ovviamente di abbracciare qualche nuovo acquisto: la società sta già lavorando e qualche volto nuovo a Trigoria si è visto.

Tuttavia la dirigenza resta vigile, anche perché per fare entrare qualcuno dovrebbe prima vendere; da questo punto di vista la Roma ha già salutato Aouar e tecnicamente Romelu Lukaku, altri seguiranno e poi si potrà veramente cominciare a capire in che modo sarà formata la rosa a disposizione dell’allenatore. Nel frattempo noi ci gustiamo questa amichevole, e prima che si giochi proviamo anche a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da De Rossi questa sera, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Roma Kosice.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA KOSICE: COSÌ I GIALLOROSSI

Naturalmente ci sarà anche qualche giovane a comporre il 4-3-3 a disposizione di De Rossi in Roma Kosice: senza i nazionali la squadra giallorossa che affronterà questa amichevole sarà decisamente rimaneggiata, in porta per esempio potremmo vedere Boer mentre a comporre la coppia centrale in difesa potrebbero comunque essere Smalling e Ndicka, con Angeliño che è stato subito riscattato e giocherà sulla corsia mancina, avendo invece in Sangaré il dirimpettaio sul versante opposto del campo. Spazio poi al nuovo acquisto Le Fée in mediana, qui il ruolo dovrebbe essere quello di regista di centrocampo con due mezzali che andrebbero ad affiancarlo.

Baldanzi sarà spostato nel settore nevralgico e il giovane Pisilli promosso dalla Primavera e che verosimilmente troverà minuti in prima squadra. Per Roma Kosice dovremmo poi trovare un ruolo da prima punta tattica per Dybala, che aspetta di scoprire chi sarà il suo partner offensivo nella prossima stagione; insieme a lui ecco Solbakken il cui futuro potrebbe essere ancora lontano dalla Roma (ma su questo la società sta valutando il da farsi), poi Joao Costa può essere l’uomo impiegato sulla corsia destra offensiva per questa amichevole estiva.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA KOSICE: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Boer; Sangaré, Smalling, Ndicka, Angeliño; Pisilli, Le Fée, Baldanzi; Joao Costa, Dybala, Solbakken. Allenatore: Daniele De Rossi