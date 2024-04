Formazioni Roma Lazio/ Tudor, dilemma trequarti (Serie A, 5 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: QUANTI DUBBI…

Le probabili formazioni di Roma Lazio ci accompagnano naturalmente verso la grande sfida, il derby che sarà in programma domani allo stadio Olimpico per la trentunesima giornata di Serie A. La partita evidentemente non ha nemmeno bisogno di presentazioni, ma possiamo naturalmente sottolineare che la Roma di Daniele De Rossi lunedì ha pareggiato a Lecce, un piccolo rallentamento che non preoccupa, ma che sarebbe bene bloccare subito battendo i cugini, anche perché la corsa verso la qualificazione verso la prossima Champions League resta incertissima e complicata, specie se i posti a disposizione dovessero essere “solo” quattro.

Formazioni Milan Lecce/ Verso il tridente? (Serie A, 5 aprile 2024)

La Lazio invece arriva dal doppio impegno contro la Juventus con alterne fortune, vittoria in campionato e sconfitta in Coppa Italia. L’approdo in panchina del nuovo allenatore Igor Tudor non avrebbe potuto essere più speciale: due volte i bianconeri e adesso il derby, che alla Lazio in questo 2024 ricorda la grande gioia del successo nel quarto di finale di Coppa Italia, in verità una delle poche soddisfazioni per i biancocelesti in una stagione decisamente complicata per l’Aquila. Il derby ha sempre un valore immenso, soprattutto da queste parti: andiamo allora senza ulteriori indugi a scoprire tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Lazio.

Formazioni Inter Empoli/ Quote: Marcus Thuram vs M’Baye Niang, intreccio speciale (Serie A, 1 aprile 2024)

DIRETTA ROMA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Lazio non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

LE MOSSE DI DE ROSSI

Le probabili formazioni di Roma Lazio ci dicono che Daniele De Rossi non avrà a disposizione lo squalificato N’Dicka per la difesa giallorossa, motivo per cui Llorente è favorito su Huijsen per affiancare Mancini come secondo centrale davanti al portiere Svilar, mentre Karsdorp e Celik (forse favorito) si contendono il posto da terzino destro e sulla sinistra dovrebbe agire Angelino, ma ci spera pure Spinazzola. Il modulo è il 4-3-3, grandi dubbi come abbiamo visto nella difesa della Roma, mentre a centrocampo non sembrano esserci dubbi sui titolari, cioè Cristante, il regista Paredes e il capitano Pellegrini, così come sembra tutto chiaro anche per il tridente d’attacco della Roma, con Dybala sulla destra ed El Shaarawy a sinistra, chiamati a giocare ai fianchi del centravanti che sarà naturalmente Lukaku.

Formazioni Lecce Roma/ Quote: Falcone vs Svilar, il duello dei portieri (Serie A, oggi 1 aprile 2024)

LE SCELTE DI TUDOR

Sul fronte biancoceleste, le probabili formazioni di Roma Lazio ci dicono invece che il nuovo allenatore Igor Tudor dovrebbe affrontare il derby con il modulo 3-4-2-1 e questi possibili undici titolari: Mandas in porta perché Provedel è ancora out; davanti a lui la difesa a tre composta da Gila, Romagnoli e Casale; a centrocampo ecco Marusic a destra, poi Guendouzi e uno tra Cataldi e Vecino nel cuore della mediana, infine a sinistra sarà interessante la scelta tra Felipe Anderson e Luca Pellegrini, perché dirà molto dell’atteggiamento della squadra. Infine l’attacco della Lazio, con gli acciacchi di Zaccagni che potrebbero rimescolare le carte, perché ci sarà Luis Alberto ma sperano anche Pedro ed Isaksen e d’altronde potrebbe anche essere avanzato sulla trequarti il già citato Felipe Anderson, in ogni caso ci saranno due uomini a sostegno del centravanti, che dovrebbe essere Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; Dybala, Luykaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Lu. Pellegrini; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor.











© RIPRODUZIONE RISERVATA