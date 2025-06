Probabili formazioni Seattle Sounders Atletico Madrid: le scelte dei due allenatori nella partita valida per il Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI SEATTLE SOUNDERS ATLETICO MADRID: DUBBI PER SIMEONE!

Possiamo leggere le probabili formazioni Seattle Sounders Atletico Madrid, che ci consegnano una partita tra due deluse nel girone B del Mondiale per Club 2025: siamo nella seconda giornata, nella notte di venerdì 20 giugno i Colchoneros cercano riscatto dopo il poker incassato dal Psg.

Un inizio shock per Diego Simeone, che nelle dichiarazioni post partita ha anche mostrato un certo nervosismo; adesso però per il suo Atletico Madrid arriva subito l’occasione di girare il vento a proprio favore, una goleda contro gli statunitensi potrebbe essere determinante per la qualificazione agli ottavi.

I Seattle Sounders infatti hanno perso contro il Botafogo per 2-1; contando che poi dovranno giocare contro i campioni d’Europa, potrebbero chiudere a 0 punti e la differenza reti tra Colchoneros e Fogao risulterebbe fondamentale.

In termini concreti, stasera Simeone ha bisogno di vincere con un punteggio largo per evitare guai peggiori; vedremo se sarà così, intanto però noi dobbiamo valutare quali calciatori potrebbero scendere in campo questa notte al Lumen Field, scopriamolo insieme nelle probabili formazioni Seattle Sounders Atletico Madrid iniziando a fare qualche ipotesi.

SEATTLE SOUNDERS ATLETICO MADRID: PRONOSTICO E QUOTE

Si potrebbero non commentare nemmeno le quote fornite dalla Snai su questa partita, in realtà bisogna dire che una vittoria statunitense in Seattle Sounders Atletico Madrid farebbe guadagnare ben 9,00 volte la posta in palio sul segno 1, dunque può valere la pena provarci e anche il pareggio ha una quota non bassa, equivalente a 5,50 volte la vostra giocata. Il segno 2 per il successo dell’Atletico Madrid è invece “nella norma”: porta in dote una vincita corrispondente a 1,30 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI SEATTLE SOUNDERS ATLETICO MADRID

LE MOSSE DI SCHMETZER

Per Brian Schmetzer con le probabili formazioni Seattle Sounders Atletico Madrid abbiamo la conferma del 4-2-3-1, ma potrebbe cambiare qualche effettivo rispetto alla notte di lunedì. In quali zone del campo? Per esempio in difesa, con Bell al fianco di Ragen n mezzo, a protezione del portiere Stefan Frei, mentre sugli esterni ci aspettiamo la conferma di Alex Roldan a destra e Nouhou a sinistra, tutto sommato anche in mezzo al campo possono giocare gli stessi e dunque Cristian Roldan, in gol contro il Botafogo e fratello di Alex, e Obed Vargas sono favoriti.

Andiamo poi sulla trequarti, dove la maglia di Rusnak non appare in discussione: sarà lui a gestire la zona di campo partendo dalla mattonella centrale, possono invece cambiare i due esterni alti con De La Vega che andrebbe a operare a destra e uno tra Baker-Whiting e Rothrock che avrebbe la maglia da titolare sull’altro versante. Ballottaggio aperto anche per quanto riguarda il ruolo di prima punta: Musovski è sempre favorito, ma la candidatura di De Rosario sembra essere concreta.

LE DOMANDE DI SIMEONE

Può certamente fare più turnover Simeone, ma anche per questo nelle probabili formazioni Seattle Sounders Atletico Madrid deve riflettere. Intanto Lenglet è squalificato: al fianco di Le Normand allora giocherebbe José Gimenez, sugli esterni bassi restano nettamente in vantaggio sulla concorrenza sia Marcos Llorente che Galan, in mezzo al campo stuzzica l’idea di mandare in campo subito il grande veterano Koke ma in realtà a prendere il posto di Pablo Barrios, maggiore indiziato a riposare in vista della partita contro il Botafogo, potrebbe essere Gallagher che dunque affiancherebbe De Paul.

Sulle corsie laterali può cambiare qualcosa: Lino forse può tenersi il posto ma deve stare attento alla concorrenza di Roman Riquelme, Giuliano Simeone (figlio dell’allenatore) invece dovrebbe accomodarsi in panchina per favorire la titolarità di Angel Correa, un’altra opzione possibile è quella di Lemar ma maggiormente a sinistra. Davanti Julian Alvarez e Griezmann possono comunque avere una seconda occasione, ma dalla panchina scalpita Sorloth che può sostituire uno dei due, per caratteristiche saremmo portati a dire il francese ma staremo a vedere.

PROBABILI FORMAZIONI SEATTLE SOUNDERS ATLETICO MADRID: IL TABELLINO

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): S. Frei; A. Roldan, Bell, Ragen, Nouhou; O. Vargas, C. Roldan; De La Vega, Rusnak, Rothrock; Musovski. Allenatore: Brian Schmetzer

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Le Normand, J. Gimenez, Galan; A. Correa, De Paul, Gallagher, Lino; J. Alvarez, Sorloth. Allenatore: Diego Simeone