Formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (29^ giornata, 16-17 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI GENERALI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 29^ GIORNATA?

Un nuovo capitolo dedicato alle probabili formazioni di Serie A si apre con le sfide che sono relative alla 29^ giornata: ci avviciniamo sempre più alla conclusione di questo entusiasmante campionato, e bisogna dire che il momento è importante perchè in questa settimana sei squadre sono state impegnate nelle coppe europee con alterne fortune, dunque almeno per quanto riguarda loro bisognerà stare attenti a eventuali turnover. In più, ci sono due società che hanno recentemente cambiato allenatore: anche qui sarà necessario fare qualche analisi approfondita.

Probabili formazioni Juventus Genoa/ Allegri con il dubbio Rabiot (Serie A, oggi 16 marzo 2024)

Come sempre con le probabili formazioni di Serie A proveremo allora a prendere in considerazioni i temi principali che sono legati alle scelte di campo da parte dei vari allenatori, in questo caso per la 29^ giornata che si è già aperta con l’anticipo del venerdì, e dovremo valutare dunque cosa succederà nelle singole partite. Senza indugiare oltre possiamo iniziare il nostro consueto viaggio attraverso questo tema, parlando appunto delle probabili formazioni di Serie A e cominciando dalle sfide di sabato 16 marzo.

Roma Sassuolo/ Probabili formazioni: squalificati Doig e Thorstvedt (Serie A, 16 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL NUOVO LECCE

Un tema certamente molto interessante nelle probabili formazioni di Serie A è quello legato al Lecce: come noto, Roberto D’Aversa è stato esonerato dopo la testata a Thomas Henry in seguito alla sconfitta interna contro il Verona, e dunque ora la salvezza sarà inseguita da Luca Gotti. Il quale sia con Udinese che Verona ha lavorato con la difesa a tre, anche se almeno in casa Hellas aveva ereditato un modulo che già Ivan Juric e Igor Tudor avevano fatto rendere al meglio; il Lecce invece nelle ultime due stagioni di Serie A si è disimpegnato con il 4-3-3, dunque la domanda sarà quella della scelta, ovvero se dare continuità tattica al progetto o portare le proprie idee fin da subito.

Inter Napoli/ Le probabili formazioni: Thuram oppure Sanchez? (Serie A, 16 marzo 2024)

Ricordando che Banda è squalificato e per Kaba la stagione si è chiusa in anticipo, proviamo a studiare la seconda ipotesi: davanti a Wladimiro Falcone sarebbero confermati Baschirotto e Pongracic, poi Venuti potrebbe essere il terzo centrale da inserire in campo. In zona mediana niente di nuovo e i soliti ballottaggi che potrebbero premiare Joan Gonzalez e Oudin sulle mezzali con Ramadani in cabina di regia; qui poi è da capire se Gotti giocherebbe con il 3-5-2 o il 3-4-2-1, nel primo caso Gendrey e Gallo sulle fasce a centrocampo e un tandem offensivo che potrebbe essere Piccoli-Krstovic. In alternativa, mediana con Gonzalez o Oudin ad allargarsi o uno dei due fuori dai giochi, Almqvist e Nicola Sansone tornerebbero molto utili per operare sulla trequarti.











