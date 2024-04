Formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (34^ giornata, 27-28 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Il verdetto più atteso dell’anno è già ufficiale con lo scudetto vinto matematicamente dall’Inter oltre un mese prima della fine del campionato, ma le probabili formazioni di Serie A restano un appuntamento fondamentale del weekend, dal momento che tutti gli altri traguardi restano da assegnare. L’ultimo weekend del mese di aprile ci sta portando la 34^ giornata del campionato di Serie A e le mosse degli allenatori restano in primo piano per la corsa all’Europa e naturalmente anche nella battaglia sempre più intensa fra chi deve ancora conquistare la salvezza.

Le variabili sono numerose, soprattutto per chi è ancora in lizza pure su altri fronti: qui spiccano Roma, Atalanta e Fiorentina, che nei giorni scorsi hanno giocato nel completamento di campionato oppure in Coppa Italia e settimana prossima saranno invece attese dalle semifinali di Europa e Conference League, tuttavia per quasi tutte le squadre le mosse degli allenatori saranno fondamentali. Curiosiamo allora nelle probabili formazioni di Serie A, cominciando dalla partita più attesa del sabato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE PER IL BIG-MATCH

ECCO I TITOLARI ATTESI IN JUVENTUS MILAN

A stretto rigor di termini, in realtà, non ci sarebbe molto in palio in Juventus Milan, perché per entrambe la qualificazione in Champions League è di fatto certa e d’altro canto lo scudetto è ormai impossibile. Tuttavia questa partita resta in primo piano per le probabili formazioni di Serie A, sia perché tutti vogliono vincere partite del genere, sia perché potrebbe comunque servire a Massimiliano Allegri per consolidare la propria panchina dopo il raggiungimento della finale di Coppa Italia e nonostante 12 punti nelle ultime 12 giornate, mentre per Stefano Pioli l’eliminazione dall’Europa League e la sesta sconfitta consecutiva nel derby hanno messo la parola fine.

Massimiliano Allegri dovrebbe limitare al massimo le sorprese nel suo modulo 3-5-2: davanti a Szczesny ecco Gatti, Bremer e Danilo; ballottaggi sulle fasce con Cambiaso favorito su Weah a destra e Kostic e Iling Junior in lotta sulla corsia mancina. Nel cuore del centrocampo avremo invece McKennie, l’ex di turno Locatelli e Rabiot titolari, così come la coppia Vlahovic-Chiesa in attacco, sebbene l’italiano potrebbe rischiare a causa della concorrenza di Yildiz. La difesa di Stefano Pioli è invece decimata dalle squalifiche di Calabria, Tomori e Theo Hernandez: torna almeno Thiaw (squalificato nel derby), che farà coppia con Gabbia davanti a Maignan, mentre a sinistra giocherà Florenzi e come terzino destro potrebbe essere adattato Musah. A centrocampo Bennacer e Adli si giocano il posto al fianco di Reijnders mentre davanti dovremmo rivedere Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao alle spalle del centravanti Giroud, dal momento che l’esperimento con il portoghese falso 9 è stato una delusione.











