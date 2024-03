Formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (30^ giornata, oggi 16 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI GENERALI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 30^ GIORNATA?

Le probabili formazioni di Serie B ci permettono di fare luce sulle scelte di campo che riguardano le partite della 30^ giornata: ci avviciniamo sempre più alla conclusione della stagione regolare e bisogna ancora definire tutte le varie lotte, anche se il Parma sembra poter tenere sino al termine e andare a prendersi la promozione immediata mentre, per contro, il Lecco in fondo alla classifica appare condannato alla retrocessione in Serie C, anche senza passare dai playout.

Tutto il resto però è in forte divenire, tra squadre che centrano colpi importanti (la Feralpisalò a Modena) e altre in crisi di identità (sicuramente il Cittadella), la lotta ai playoff è più entusiasmante che mai ma anche quella in coda al gruppo. Dunque senza perdere altro tempo possiamo cominciare la nostra analisi attraverso le probabili formazioni di Serie B, cercando di capire quali possano essere le decisioni che i vari allenatori opereranno nelle partite della 30^ giornata e prendendo in considerazione quelle che ci sembrano più interessanti.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: BIG MATCH AL RIBASSO

Parliamo ancora delle probabili formazioni di Serie B prendendo in considerazione Bari Sampdoria: un big match al ribasso, ad agosto si pensava potesse valere la promozione e invece i blucerchiati, pure in ripresa, sono due punti sotto la zona playoff mentre i galletti addirittura devono guardarsi le spalle, perché dopo aver perso a Venezia si trovano con appena quattro lunghezze di margine sui playout. Analizziamo le scelte dei due allenatori, e qui c’è già una curiosità perché Beppe Iachini nel 2012 aveva condotto la Sampdoria alla promozione attraverso i playoff dopo un brutto inizio di Gianluca Atzori, ed oggi potrebbe anche provare a fare lo stesso con il Bari. I suoi biancorossi giocano con il 3-4-1-2: il miglior marcatore Sibilli fa il trequartista a supporto di Nasti e Puscas ma la soluzione alternativa è quella di avanzarlo e puntare su Morachioli o Bellomo tra le linee, mentre con Yayah Kallon e Achik potrebbe formarsi un tridente.

Maita, Maiello e Acampora cercano spazio in mezzo ma qui ci sono anche Stanko Lulic e Benali, Dorval e Ricci favoriti su Pucino e Guiebre per le corsie, in difesa Matino, Vicari e Di Cesare davanti a Brenno. Andrea Pirlo ha disegnato la Sampdoria con un modulo speculare, trovando equilibrio: da definire la difesa con Depaoli che può fare il braccetto al fianco di Facundo Gonzalez e Ghilardi, in porta va Filip Stankovic e in mezzo sta trovando spazio Darboe insieme a Kasami e Gerard Yepes, qui non troppe soluzioni alternative mentre ne abbiamo davanti con Sebastiano Esposito e Borini che possono sostituire Manuel De Luca o Agustin Alvarez, anche il giovane Alesi può giocarsela partendo eventualmente dalla corsia in zona mediana dove Stojanovic e Barreca restano in vantaggio sulla concorrenza.











