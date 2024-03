Formazioni Spagna Brasile/ Quote, sarà rivoluzione totale a Madrid? (amichevole, 26 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA BRASILE: CHI GIOCA A MADRID?

Le probabili formazioni di Spagna Brasile ci conducono a parlare della partita amichevole di lusso che si gioca al Santiago Bernabeu di Madrid, alle ore 21:30 di martedì 26 marzo: un super test tra due nazionali che sono reduci da impegni altrettanto probanti. La Spagna ha perso contro la Colombia: sconfitta sorprendente, ma bisogna anche dire che Luis De La Fuente ha messo in campo una nazionale sperimentale e dunque ci poteva stare andare incontro a un ko, contro il Brasile se non altro si dovrebbero vedere altre scelte di formazione.

Il Brasile invece ha battuto l’Inghilterra, iniziando al meglio il ciclo di Dorival Junior: qui al contrario potremmo dire che era solo un’amichevole e la Copa America sarà il vero banco di prova, ma se non altro il successo è stato contro una big del calcio mondiale e da quello bisogna partire. Adesso aspettiamo che le due nazionali giochino la partita, nel frattempo come sempre possiamo fare le nostre considerazioni sugli undici che saranno sul terreno di gioco del Santiago Bernabeu, prendendoci del tempo per leggere le probabili formazioni di Spagna Brasile.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Spagna Brasile, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, l’interessante test amichevole in programma questa sera. Il segno 1 che regola la vittoria della nazionale iberica vi farebbe guadagnare 2,10 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,35 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione verdeoro, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,30 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA BRASILE

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Anche per Spagna Brasile resta il dubbio sull’eventuale turnover da parte di De La Fuente: possiamo ipotizzare una formazione totalmente diversa rispetto a quella di venerdì, il modulo potrebbe rimanere il 4-2-3-1 e allora andiamo con Unai Simon che torna titolare in porta, i due centrali possono essere Cubarsì (che ha esordito contro la Colombia) e Le Normand mentre sulle fasce laterali le scelte premierebbero a questo punto Carvajal a destra e Cucurella sull’altro versante. A centrocampo dal duo della Real Sociedad a quello composto da Rodri e Fabian Ruiz; c’è l’imbarazzo della scelta sulla trequarti dove gli esterni potrebbero essere presidiati da Lamine Yamal e Nico Williams, magari con Jesus Navas a dare una mano anche se eventualmente sarebbe schierato da terzino. Come trequartista centrale potremmo a questo punto ipotizzare Dani Olmo che si gioca la maglia con Baena e Sancet, Morata invece sarà la prima punta prendendo il posto di Joselu.

LE MOSSE DI DORIVAL

Anche Dorival Junior potrebbe cambiare qualcosa in Spagna Brasile, anche se magari non tutto: andiamo allora a dire che il modulo sarà il 4-3-3 e che in porta è ballottaggio tra Léo Jardim e Rafael, davanti a lui potrebbe essere titolare Bremer con Murilo al suo fianco e poi ecco due terzini in Danilo, che sarebbe confermato rispetto alla vittoria contro l’Inghilterra, e Ayrton Lucas. A centrocampo il mediano davanti alla difesa potrebbe farlo Douglas Luiz, con Paquetà che potrebbe avere la conferma come mezzala offensiva e André che si prenderebbe l’altra maglia; davanti, possibile riposo per i big Raphinha, Rodrygo e Vinicius Junior almeno inizialmente, Endrick che ha risolto l’amichevole di Wembley agirebbe da prima punta e Richarlison potrebbe scalare a fare l’esterno destro, poi Pepê si può prendere la maglia di esterno a sinistra giocandosela con Savio, questo ovviamente se sarà confermato il fatto che chi ha giocato sabato andrà in panchina per poi magari subentrare nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA BRASILE: IL TABELLINO

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Cubarsì, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. Allenatore: Luis De La Fuente

BRASILE (4-2-3-1): Léo Jardim; Danilo, Bremer, Murilo, Ayrton Lucas; Paquetà, Douglas Luiz, André; Richarlison, Endrick, Pepê. Allenatore: Dorival Junior











