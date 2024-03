Formazioni Spagna Brasile/ Richarlison da centravanti? (amichevole, 25 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA BRASILE: CHI GIOCA A MADRID?

Grande appuntamento introdotto con le probabili formazioni di Spagna Brasile: parliamo della partita amichevole che le due nazionali giocano a Madrid, presso il Santiago Bernabeu, alle ore 21:30 di martedì 26 marzo. La Roja è reduce dal test contro la Colombia, la Seleçao ha invece affrontato l’Inghilterra; per la Spagna di Luis De La Fuente naturalmente l’obiettivo è quello di preparare l’Europeo nel tentativo di proseguire nel percorso già lanciato da Luis Enrique, che aveva portato in dote un’ottima semifinale agli Europei ma che ora ha bisogno di crescere e arrivare ai grandi risultati.

Il Brasile è al guado: a gennaio ha esonerato Fernando Diniz affidandosi a Dorival Junior, ma il grande sogno della federazione verdeoro sarebbe stato Carlo Ancelotti e questo ci fa capire come a lungo termine l’idea sarebbe quella di arrivare a un CT super affermato perché il Brasile ha bisogno di tornare a vincere, mentre ora rischia di non qualificarsi ai Mondiali 2026. Intanto vedremo cosa succederà nel corso di questa amichevole di lusso, mentre aspettiamo facciamo la nostra solita valutazione sulle scelte di campo leggendo insieme le probabili formazioni di Spagna Brasile.

SPAGNA BRASILE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Brasile avrà una doppia opzione: la partita amichevole sarà infatti in chiaro su Mediaset 20, ma potrà essere seguita anche dagli abbonati alla televisione satellitare e, nello specifico, su Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del decoder. In entrambi i casi sarà disponibile il servizio di diretta streaming video: potrete rivolgervi a Mediaset Infinity Plus o, per quanto riguarda la seconda alternativa, all’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – come alla piattaforma Now Tv, sempre utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA BRASILE

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

In Spagna Brasile De La Fuente punta sul 4-3-3, ma la valutazione sui singoli è ancora da fare. In porta potremmo vedere Unai Simon come David Raya, la coppia centrale in difesa potrebbe essere composta da Le Normand e Laporte (senza dimenticarsi di Vivian) con due terzini che possono essere il veterano Jesus Navas a destra e Cucurella sull’altro versante, anche in questo caso naturalmente bisognerà vedere quale sia l’idea del Commissario Tecnico della Roja. A fare da filtro in mezzo al campo ecco la possibilità di vedere Zubimendi, che ha in mano la mediana della Real Sociedad; per le mezzali attenzione a due candidature come quelle di Sancet e Baena, uno dei due potrebbe arretrare il suo raggio d’azione (sono trequartisti) e agire in qualità di interno offensivo, magari con uno tra Fabian Ruiz e Mikel Merino a completare questo reparto. Nel tridente offensivo Gerard Moreno può essere utilizzato sia come prima punta che come esterno; lo ipotizziamo centravanti, ai suoi lati dunque Sarabia e Oyarzabal possono diventare opzioni concrete ma anche qui salvo altre valutazioni da parte di De La Fuente.

LE MOSSE DI DORIVAL

Certamente Dorival Junior deve affrontare Spagna Brasile come una partita importante, visto il momento della Seleçao: il modulo è il 4-2-3-1e ci sono parecchi giocatori assenti, a cominciare dai portieri con Alisson e Ederson fuori dai giochi. Spazio dunque a uno tra Bento e Leo Jardim; a giocare in mezzo alla difesa potrebbero essere Beraldo e Murilo, sulle fasce laterali abbiamo Yan Couto come possibile terzino destro, in ballottaggio con Danilo che può fare anche il centrale (ma è meno adattabile in una difesa a quattro) e Ayrton Lucas che invece si piazzerebbe sulla sinistra, qui in ballottaggio con Wendell. Per quanto riguarda il centrocampo, Casemiro è fuori dai giochi: a questo punto André dovrebbe essere uno dei titolari con Douglas Luiz che potrebbe affiancarlo, sulla trequarti invece spicca la candidatura di Paquetà, ex Milan che si è rilanciato con il West Ham e potrebbe essere un titolare quasi fisso del nuovo corso. Possibile che Vinicius Junior sia nuovamente in campo per affrontare la Spagna; a destra invece andrebbe a operare Martinelli che cambierebbe fascia rispetto all’Arsenal, come prima punta resta vivo il ballottaggio tra Richarlison e il giovanissimo Endrick.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA BRASILE: IL TABELLINO

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Cucurella; Sancet, Zubimendi, Fabian Ruiz; Sarabia, Gerard Moreno, Oyarzabal. Allenatore: Luis De La Fuente

BRASILE (4-2-3-1): Bento; Yan Couto, Beraldo, Murilo, Ayrton Lucas; André, Douglas Luiz; Martinelli, Paquetà, Vinicius Jr.; Richarlison. Allenatore: Dorival Junior











