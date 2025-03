PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA OLANDA: CHI GIOCA A VALENCIA?

Dopo le emozioni di giovedì, si deciderà tutto stasera a Valencia e allora le probabili formazioni Spagna Olanda diventano decisamente stuzzicanti verso la partita che sarà valida per il ritorno dei quarti di Nations League. Si riparte da un divertente pareggio per 2-2, la Spagna si è salvata in extremis dalla sconfitta ed è a questo punto favorita giocando il match decisivo in casa, sulla strada di una Final Four in cui provare a confermare il titolo conquistato già due anni fa, per tenere le Furie Rosse al vertice del calcio europeo dopo la conquista anche del titolo continentale nella scorsa estate.

L’Olanda però ci proverà: la partita di giovedì ha dimostrato che gli Orange possono giocare sostanzialmente alla pari con i campioni d’Europa e allora si può cercare l’impresa, anche se vincere in Spagna è difficile per chiunque. La qualità di certo non manca fra gli uomini a disposizione del c.t. Ronald Koeman, allora adesso possiamo curiosare tra le mosse del classe 1963 – che conosce benissimo la Spagna e anche lo stadio di Valencia – e il collega Luis De La Fuente nelle probabili formazioni Spagna Olanda.

PRONOSTICO E QUOTE: FATTORE CAMPO DECISIVO?

Il pronostico Spagna Olanda secondo le quote Snai sorride nettamente ai padroni di casa, con il segno 1 grande favorito a 1,65. Un altro pareggio varrebbe invece 3,90 ed infine ecco la quotazione di 4,90 volte la posta in palio se l’Olanda espugnasse Valencia.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA OLANDA

UNA DIFESA ANOMALA PER DE LA FUENTE

Per Luis De La Fuente spicca la curiosità di una difesa molto particolare nelle probabili formazioni Spagna Olanda. Un centrale è il “francese” Le Normand, naturalizzato per la Spagna ormai da tempo, ma l’infortunio di Cubarsì ha già dato spazio all’andata a Huijsen, che stavolta dovrebbe essere titolare. Emozione già grande per un ragazzo classe 2005, a maggior ragione se nato in Olanda, però cresciuto in Spagna e che ha scelto la Roja come Nazionale. Completeranno il reparto i terzini Pedro Porro e Cucurella davanti a Unai Simon; da centrocampo in su potrebbero esserci molte conferme, quindi indichiamo Pedri, Zubimendi e Fabian Ruizin mediana e Lamine Yamal, Morata e Nico Williams davanti, anche se non mancano ottime alternative come Dani Olmo e Mikel Merino, l’uomo dei gol nei finali di partita.

UNO SQUALIFICATO PER KOEMAN

Ronald Koeman dovrà fare a meno dello squalificato Hato nelle probabili formazioni Spagna Olanda a causa dell’espulsione nel match d’andata, quindi potrebbe essere De Ligt a completare la difesa a quattro con Geertruida, Van Hecke e il perno Van Dijk davanti al portiere Verbruggen. Centrocampo molto “italiano”, con l’ottimo Reijnders di questa stagione e un Koopmeiners in verità in cerca di riscatto e che potrebbe ritrovare oggi la maglia da titolare ai fianchi del regista centrale De Jong. Infine, il tridente d’attacco degli Orange potrebbe prevedere Frimpong ala destra, il redivivo Depay (che gioca in Brasile con il Corinthians) punta centrale e Gakpo a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA OLANDA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian; Lamine Yamal, Morata, N. Williams. All. De la Fuente.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, De Ligt; Reijnders, De Jong, Koopmeiners; Frimpong, Depay, Gakpo. All. Koeman.