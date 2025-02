PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN: PER IL RISCATTO ROSSONERO!

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni Torino Milan, partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 22 febbraio per la 26^ giornata di Serie A 2024-2025: un match che per entrambe le squadre significa possibilità di riscatto, ma naturalmente le risposte maggiori le deve fornire il Milan che martedì è stato eliminato dalla Champions League, non riuscendo a ribaltare la sconfitta di Rotterdam pur avendo segnato dopo 38 secondi contro il Feyenoord e aver avuto in mano la partita fino all’ingenua espulsione di Theo Hernandez, a causa della quale è girato tutto.

Sergio Conceiçao ha bisogno di ritrovarsi; tutto sommato, in campionato le cose hanno iniziato a girare. Si potrebbe addirittura inseguire il quarto posto in Champions League ma sarà interessante valutare quali saranno le scelte di formazione dell’allenatore portoghese, contro un Torino che arriva dalla sconfitta di Bologna e che in classifica è di fatto tranquillo, anche se i granata sono sempre chiamati a fare quel salto di qualità che sembra mancare. Scopriremo tutto tra poco ma è intrigante valutare a bocce ferme in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni Torino Milan.

TORINO MILAN, PRONOSTICO E QUOTE

Proviamo a usare come indicatore per una scommessa le probabili formazioni Torino Milan e le quote Snai importanti per capire come orientare le nostre puntate: il 2 è quotato 2,00, invece l’1 vale ben 3,70 mentre il pareggio vale una quota di 3,30.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

GLI 11 DI VANOLI

Paolo Vanoli tira un sospiro di sollievo, nelle probabili formazioni Torino Milan sono schierabili sia Walukiewicz che Vlasic con il polacco che da terzino destro rimane in ballottaggio con Pedersen, mentre il croato dovrebbe riprendere il posto sulla trequarti in una linea che prevede anche Lazaro e Karamoh schierati sulle corsie esterne. Completando il discorso sul reparto offensivo, nel Torino dovrebbe essere Ché Adams a giocare come prima punta; lo scozzese vince il ballottaggio con Sanabria e Salama, da sottolineare invece che in caso di forfait di Vlasic sarebbe pronto Elmas, che si gioca il posto anche con Karamoh a sinistra.

Per il resto, Vanoli sembra avere le idee chiare sul reparto di mezzo: Casadei, acquisto di lusso del calciomercato invernale, farà coppia con il regista Samuele Ricci che è tra gli obiettivi del Milan per la prossima stagione. In difesa, detto del terzino destro, a sinistra il testa a testa riguarda Borna Sosa, che è favorito, e Biraghi; la coppia centrale dovrebbe essere formata da Maripan e Saul Coco senza particolari nodi da sciogliere, in porta naturalmente giocherà Vanja Milinkovic-Savic.

LE RISPOSTE DI CONCEIÇAO

Dopo la Champions League, possiamo ipotizzare che Sergio Conceiçao preveda un turno di riposo “punitivo” per Theo Hernandez: il posto del francese lo prenderebbe Alex Jimenez nelle probabili formazioni Torino Milan, dubbi anche in mezzo dove Thiaw appare comunque in vantaggio su Tomori e Gabbia, Strahinja Pavlovic sembra essersi preso la maglia da titolare. A destra nessun dubbio sulla maglia per Walker, in porta va Maignan; a questo punto allora il punto di domanda maggiore riguardo il Milan rimane il modulo, che potrebbe essere un 4-4-2 già adottato da Conceiçao ai tempi del Porto.

A dire il vero possiamo parlare più di un 4-2-4, cioè quello che già Paulo Fonseca aveva sperimentato: Pulisic e Rafael Leao giocano come esterni partendo dal centrocampo e in mezzo ci sono Youssouf Fofana e Reijnders ma, essendo che l’olandese dà il meglio di sé qualche metro più avanti, si potrebbe considerare questo Milan come un 4-2-3-1, visto che anche Joao Felix andrà a cercare palloni utili tra le linee. In realtà inizialmente il portoghese agisce come seconda punta al fianco del confermatissimo Santiago Gimenez, sarà interessante valutare quello che succederà nel corso della partita.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN: IL TABELLINO

TORINO (4-2-3-1): V. Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Saul Coco, B. Sosa; Casadei, S. Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; C. Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, S. Pavlovic, A. Jimenez; Pulisic, Reijnders, Y. Fofana, Rafael Leao; Joao Felix, S. Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao