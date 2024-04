Formazioni Udinese Inter/ Lucca è squalificato (Serie A, 7 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER: PREVISIONI SU DOMANI…

Le probabili formazioni di Udinese Inter ci ricordano che domani sera il posticipo del lunedì coinvolgerà ancora una volta la capolista nerazzurra, che sarà protagonista allo stadio Friuli (Bluenergy Stadium) per chiudere la trentunesima giornata di Serie A. Partita delicata innanzitutto per i padroni di casa bianconeri, dal momento che l’Udinese di Gabriele Cioffi è reduce dal pareggio sul campo del Sassuolo, un buon passo avanti verso l’obiettivo salvezza per una squadra specialista in pareggi grazie ai suoi sedici segni X, in un andamento lento ma costante che potrebbe garantire l’agognato traguardo al termine del campionato.

Per l’Inter invece l’obiettivo è naturalmente quello di continuare la propria marcia trionfale verso lo scudetto: per Simone Inzaghi la vittoria contro l’Empoli è stata la venticinquesima su trenta partite, i nerazzurri dominano praticamente in tutte le statistiche e adesso il desiderio è quello di festeggiare la seconda stella il prima possibile, magari nell’ormai famoso derby di lunedì 22 aprile. Tutto questo premesso, adesso possiamo andare a scoprire quali potrebbero essere le mosse degli allenatori, leggendo le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Udinese Inter.

DIRETTA UDINESE INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Udinese Inter sarà garantita sui canali di Sky Sport, essendo questa una delle tre partite della giornata di Serie A assegnate in co-esclusiva anche alla televisione satellitare. Raddoppia quindi, considerando naturalmente anche la piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del campionato, la possibilità della visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, se dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

LE MOSSE DI CIOFFI

Le probabili formazioni di Udinese Inter ci dicono che l’allenatore di casa Gabriele Cioffi deve fare i conti con l’assenza dello squalificato Lucca, una grave mancanza nell’attacco friulano. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-5-1-1, con i titolari che cominciano da Okoye, ormai una certezza tra i pali; davanti a lui avremo la difesa a tre che dovrebbe essere formata da Ferreira, Bijol e Perez; le idee di Cioffi sembrano essere piuttosto chiare anche a centrocampo, dove vedremo Pereyra a destra, Samardzic oppure Payero in quello che dovrebbe essere l’unico vero ballottaggio, poi Walace come perno centrale, Lovric e Kamara; infine, nell’attacco dell’Udinese avremo Thauvin come trequartista alle spalle del centravanti, ruolo che dovrebbe toccare a Success.

LE SCELTE DI INZAGHI

Con necessità di turnover ridotte al minimo, ecco che Simone Inzaghi per le probabili formazioni di Udinese Inter dovrebbe affidarsi ai suoi undici titolari di riferimento, naturalmente schierati secondo il modulo 3-5-2 cominciando dal portiere Sommer; in difesa De Vrij è sulla via del recupero, ma i titolari saranno naturalmente Pavard, Acerbi e Bastoni nella solidissima retroguardia nerazzurra a tre; a centrocampo invece ecco la linea a cinque nella quale c’è il tradizionale ballottaggio a destra tra Darmian (favorito) e Dumfries, mentre per il resto dovremmo vedere in azione Barella, il regista Calhanoglu, Mkhitaryan ed infine come esterno sinistro naturalmente Dimarco; infine in attacco Lautaro Martinez e Thuram non sono nel loro momento migliore, ma giocare una volta a settimana potrebbe aiutare, come alternativa c’è il grande ex Sanchez.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Success. All. Cioffi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.











