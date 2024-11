PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA GERMANIA: LE MOSSE PER L’ULTIMA GIORNATA

Analizziamo le probabili formazioni Ungheria Germania in vista della partita allo stadio Puskas Arena, che in realtà non avrà moltissimo da dire nell’ultima giornata del girone C della Lega A di Nations League. Di fatto sarà una sorta di amichevole di lusso con ben poco in palio, specie per la Germania che ha già vinto con ampio anticipo questo girone e arriva dalla vittoria per 7-0 contro la Bosnia sabato sera, per cui Nagelsmann potrebbe approfittarne in vista dei successivi impegni ufficiali, quando la posta in palio sarà certamente più alta.

Dal punto di vista strettamente pratico lo stesso discorso vale per l’Ungheria di Marco Rossi, che è già certa di chiudere al terzo posto. Però c’è naturalmente il desiderio di fare bene davanti al pubblico amico contro una big del calcio europeo, anche per provare a riscattare il brutto ko per 5-0 incassato nella partita d’andata a settembre. Con questi temi e chissà, forse anche differenza di motivazioni, andiamo adesso a scoprire davvero le probabili formazioni Ungheria Germania.

OSPITI FAVORITI NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo, il pronostico che accompagniamo alle probabili formazioni Ungheria Germania – che è basato sulle quote dell’agenzia Snai – è tutto dalla parte degli ospiti. Infatti il segno 2 è quotato ad appena 1,50, nettamente favorito già sul pareggio (segno X) a 4,50, mentre un successo casalingo dell’Ungheria varrebbe 6,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA GERMANIA

SCOPRIAMO LE SCELTE DI ROSSI

Marco Rossi nelle probabili formazioni Ungheria Germania dovrebbe adottare il modulo 3-4-2-1 con una conferma in linea di massima dei titolari di sabato, sebbene il ko contro l’Olanda sia stato pesante. Comunque, indichiamo come portiere Dibusz; davanti a lui la difesa a tre composta da Balogh, Orban e Dardai; a centrocampo invece l’esterno destro Nego, con Nikitscher e Schafer nel cuore della mediana ed infine Nagy sulla corsia di sinistra; sulla trequarti invece dovrebbero agire da titolari Sallai e capitan Szoboszlai, alle spalle della prima punta magiara Varga.

QUANTO CAMBIA NAGELSMANN?

A primo posto già ampiamente acquisito e dopo un 7-0, sicuramente Julian Nagelsmann vorrà dare spazio a tutta la rosa a sua disposizione nelle probabili formazioni Ungheria Germania, ma naturalmente non è semplice capire quanto turnover farà e in quali ruoli. La certezza è che Tah è squalificato, per cui davanti a Nubel, che potrebbe essere il portiere titolare, ipotizziamo la difesa a quattro formata da Henrichs, Rudiger, Schlotterbeck e Mittelstadt da destra a sinistra; nel cuore della mediana potrebbero invece trovare posto Andrich e Nmecha; infine, ipotizziamo il reparto offensivo della Germania con Wirtz, Musiala e Gnabry che potrebbero agire da destra a sinistra sulla trequarti a supporto del centravanti Kleindienst.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA GERMANIA: IL TABELLINO

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Balogh, Orban, Dardai; Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy; Sallai, Szoboszlai; Varga. All. Rossi.

GERMANIA (4-2-3-1): Nubel; Henrichs, Rudiger, Schlotterbeck, Mittelstadt; Andrich, Nmecha; Wirtz, Musiala, Gnabry; Kleindienst. All. Nagelsmann.