Formazioni Ungheria Svizzera/ Quote: molti nomi stuzzicanti (Euro 2024, oggi 15 giugno)

Partita stuzzicante a Colonia per aprire il primo sabato di Euro 2024, leggiamo allora le probabili formazioni di Ungheria Svizzera, match valido per il girone A che naturalmente si è aperto già ieri con la partita inaugurale. Potremmo parlare di una sfida fra stuzzicanti outsider: l’Ungheria gioca la terza edizione consecutiva degli Europei e sotto la guida di Marco Rossi è cresciuta tantissimo, come abbiamo visto anche in Nations League, dove in anni recenti ha colto vittorie che rievocano tempi ormai lontani per i magiari. Il girone è tosto ma non impossibile, partendo con il piede giusto l’Ungheria potrebbe anche sognare in grande.

Discorso simile si può d’altronde applicare anche alla Svizzera, che tre anni fa aveva eliminato la Francia raggiungendo i quarti, quindi è chiaro che l’obiettivo potrebbe essere almeno ripetere qualcosa del genere, e se possibile naturalmente anche migliorarsi per riscrivere la storia del calcio elvetico. Vedremo quale delle due farà un passo in avanti verso la candidatura ad outsider di lusso, di certo è una partita non banale e allora adesso è doveroso scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Ungheria Svizzera.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Apriamo una parentesi leggendo le quote Snai per accompagnare le probabili formazioni di Ungheria Svizzera anche con il pronostico: i rossocrociati sono favoriti ma con differenza minima, il segno 2 per la vittoria della Svizzera è quotato a 2,25, mentre ecco il valore di 3,35 per il segno 1 sul successo dell’Ungheria. Infine il pareggio varrebbe 3,25 volte la posta in palio sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA SVIZZERA

L’ANALISI SULLE MOSSE DI ROSSI

Marco Rossi sceglie il modulo 3-4-2-1 nelle probabili formazioni di Ungheria Svizzera: in porta Gulacsi è favorito su Dibusz, mentre in difesa le tre maglie dal primo minuto dovrebbero andare a Szalai, Lang e Orban. Passando a centrocampo, cominciamo dagli esterni con Fiola a destra e Kerkez favorito su Zsolt Nagy a sinistra, in mezzo invece Ada Nagy è la certezza e per giocare al suo fianco si profila un ballottaggio fra Schafer e Styles. In attacco i due trequartisti saranno Sallai e la stella Szoboszlai, mentre come centravanti Adam insidia Varga, che resta tuttavia il favorito.

QUALI SONO I TITOLARI PER YAKIN?

Modulo speculare per Murat Yakin nelle probabili formazioni di Ungheria Svizzera, un altro 3-4-2-1 che comincia con Sommer in porta, protetto dalla difesa a tre composta da Rodriguez, Akanji e Elvedi; dovrebbero esserci pochi dubbi anche per la coppia nel cuore del centrocampo, grazie a Freuler e Granit Xhaka, con Widmer a destra e Dan Ndoye sulla fascia mancina; in quattro per due maglie invece sulla trequarti, con Aebischer e Shaqiri insidiati da Zuber e Fred Vargas. In avanti infine il punto di riferimento come prima punta dovrebbe essere Amdouni per la Nazionale rossocrociata.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA SVIZZERA: IL TABELLINO

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Szalai, Lang, Orban; Fiola, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. All. Rossi.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Rodriguez, Akanji, Elvedi; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Aebischer, Shaqiri; Amdouni. All. Yakin.











