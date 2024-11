PROBABILI FORMAZIONI UNION SAINT GILLOISE ROMA: COSA DECIDE JURIC?

Cosa ci possono dire le probabili formazioni Union Saint Gilloise Roma? La partita valida per la quarta giornata nel girone di Europa League 2024-2025 si gioca alle ore 18:45 di giovedì 7 novembre, e potrebbe essere un’occasione ghiotta per una Roma che non riesce davvero a rialzarsi dalle sue difficoltà. La sconfitta maturata contro il Verona è stata beffarda e certamente la squadra ha fornito maggiori risposte rispetto al disastro di Firenze, ma la classifica è comunque preoccupante e in questo momento la Roma sarebbe fuori dalle coppe europee, al netto dei risultati però è tutto l’ambiente che sembra essere in una situazione di grandi dubbi.

In Europa League arriva una trasferta in terra belga che potrebbe far rialzare la testa: nel torneo la Roma lo ha già fatto con la vittoria sulla Dinamo Kiev, ora spera perché l’Union Saint Gilloise in tre giornate ha raccolto un solo punto e dunque potrebbe anche rimanere fuori dai playoff, Ivan Juric cerca di rimanere ancorato alla sua panchina e ritrovare fiducia, staremo a vedere come andranno le cose al Joseph Mariën e nel frattempo proviamo a capire come i due allenatori potrebbero schierare le due squadre sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni Union Saint Gilloise Roma.

UNION SAINT GILLOISE ROMA, QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito a margine delle probabili formazioni Union Saint Gilloise Roma indicano nei giallorossi la squadra favorita, ma comunque dentro un grande equilibrio come si evince dal fatto che il segno 2 per la vittoria esterna valga 2,50 volte quanto messo sul piatto mentre, per contro, il segno 1 per il successo dell’Union Saint Gilloise abbia un valore corrispondente a 2,70 volte la posta in palio. L’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,25 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI UNION SAINT GILLOISE ROMA

GLI 11 DI POCOGNOLI

Sébastien Pocognoli ha davvero parecchi infortunati e nelle probabili formazioni Union Saint Gilloise Roma non potrà fare troppo turnover: il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 con Sykes, Machida e Burgess schierati in una difesa che protegge il portiere Moris, poi ecco due laterali che avanzano sulla linea di centrocampo e che potrebbero essere Ousseynou Niang a destra e Lapoussin sull’altro versante, resta però viva anche l’opzione Anan Khalaili che non a caso non ha giocato nella partita di campionato pareggiata sul campo del Malines, e spera in una maglia da titolare magari anche in un ruolo diverso.

In mezzo al campo avremo Vanhoutte a impostare la manovra con Amani e Sadiki sulle mezzali, mentre nel tandem offensivo abbiamo qualche punto di domanda più aperto perché Kevin Rodriguez, Fuseini e Kabangu sono delle alternative a Promise David, andato a segno sabato, e Ivanovic che comunque restano in vantaggio per iniziare come titolari questa delicata partita di Europa League contro la Roma, vedremo alla fine quali saranno le scelte definitive da parte di Pocognoli.

LE MOSSE DI JURIC

È verosimile che nelle probabili formazioni Union Saint Gilloise Roma Juric abbandoni il turnover: bisogna recuperare certezze e questo significa che in Belgio giocherà la migliore formazione possibile, con la difesa classica formata da Gianluca Mancini, Ndicka e Angeliño a protezione di Svilar ma anche con un centrocampo nel quale a tornare titolare dovrebbe essere Cristante, che farebbe coppia con un Manu Koné che, fortemente voluto da Daniele De Rossi, sta trovando campo e spazio anche con il nuovo allenatore e ancora una volta dovrebbe avere la meglio su Pisilli e Paredes, che in questo momento stanno giocando meno.

A destra la scelta obbligata rimane quella di Zeki Celik e qui va detto che la Roma è davvero corta, a sinistra invece si rivede El Shaarawy che prenderà il posto di uno Zalewski che sta faticando parecchio ma comunque gioca regolarmente; sulla trequarti invece si va per il rientro dal primo minuto di Dybala, con lui agirebbe Lorenzo Pellegrini per le difficoltà nel dividere il campo con Matias Soulé, quest’ultimo però ha segnato il primo gol giallorosso e non parte battuto. Davanti Juric ha bisogno di certezze, per questo motivo contro l’Union Saint Gilloise la maglia da prima punta dovrebbe essere di Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI UNION SAINT GILLOISE ROMA: IL TABELLINO

UNION SAINT GILLOISE (3-5-2): Moris; Sykes, Machida, Burgess; O. Niang, Amani, Vanhoutte, Sadiki, Lapoussin; P. David, Ivanovic. Allenatore: Sébastien Pocognoli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Manu Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ivan Juric