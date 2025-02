PROBABILI FORMAZIONI UNION SG AJAX: LE SCELTE PER IL PLAYOFF!

È tempo di scoprire le probabili formazioni Union SG Ajax, affascinante andata dei playoff di Europa League 2024-2025 che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 13 febbraio: una partita che almeno in Italia riveste ulteriore importanza per la presenza di un allenatore dei Lancieri sulla panchina di casa nostra, dopo aver fatto bene a Nizza Francesco Farioli si è rimesso in corsa andando a guidare una squadra nobile come l’Ajax che di Europa League ha giocato la finale nel 2017 sotto la conduzione di Peter Bosz, e poi due anni dopo con Erik Ten Hag è arrivato a pochi secondi da quella che sarebbe stata una splendida finale di Champions League.

Da quel momento è iniziato un percorso di rivoluzione e tutti i protagonisti di quei giorni hanno lasciato; oggi l’Ajax ci riprova con la sua solita politica imperniata sul vivaio ma deve stare attento a un Union Saint Gilloise che negli ultimi anni ha avuto una crescita davvero esponenziale, adesso sembra leggermente rientrato nei ranghi ma certamente in questo torneo ha tutte le possibilità di andare avanti, quantomeno di raggiungere gli ottavi. Vedremo allora cosa succederà, qui vogliamo provare a capire come gli allenatori possano disporre le loro squadre in campo leggendo insieme le probabili formazioni Union SG Ajax.

PRONOSTICO E QUOTE UNION SG AJAX

Con le probabili formazioni Union SG Ajax andiamo anche a studiare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della squadra belga ha un valore che corrisponde a 2,30 volte quanto messo sul piatto, padroni di casa favoriti perché il segno 2 che regola il successo dell’Ajax porta in dote una somma pari a 2,95 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, vi garantirebbe con questo bookmaker una vincita che equivale a 3,40 volte la posta in palio.

GLI 11 DI POCOGNOLI

C’è sempre Sébastien Pocognoli sulla panchina belga, per le probabili formazioni Union SG Ajax ipotizziamo un 3-5-2 nel quale va capito se tornerà a disposizione Promise David che sarebbe l’attaccante di spalla al bomber Franjo Ivanovic, a correre sulle corsie laterali invece dovremmo avere Khalaili a destra e Ousseynou Niang con una zona centrale del campo nella quale la qualità sarebbe portata da El Hadj con Sadiki e Vanhoutte che si candidano per completare lo schieramento nel settore nevralgico, anche se Rasmussen rappresenta una buona alternativa.

Per quanto riguarda invece la difesa dell’Union SG, Pocognoli gioca appunto a tre: Kevin Mac Allister e Machida possono puntare alle maglie da titolari a protezione del portiere Moris – che è anche il capitano – in questo caso a rimanere in panchina, almeno rispetto all’ultima partita di campionato, sarebbero Sykes e Leysen con Burgess che invece sembra poter andare per la conferma in Europa League.

LA RISPOSTA DI FARIOLI

Naturalmente Farioli gioca con il 4-3-3, nelle probabili formazioni Union SG Ajax è possibile qualche cambio rispetto al 2-0 al Fortuna Sittard e anche Rugani può trovare spazio tra i titolari, affiancando Sutalo in una difesa che sarebbe completata dai terzini Gaaei e Mokio. In porta per l’Ajax giocherà il veterano Pasveer, che fa il titolare anche in Europa League; in mezzo al campo la regia del veterano Jordan Henderson, a fargli compagnia sulle mezzali potremmo avere Klaassen, tornato ad Amsterdam dopo aver giocato all’estero e anche con la maglia dell’Inter, e presumibilmente Kenneth Taylor.

Nel tridente c’è l’imbarazzo della scelta: Weghorst potrebbe tornare titolare e naturalmente giocherebbe come centravanti, ma questo significherebbe rinunciare a Brobbey che dunque partirebbe dalla panchina. Per le fasce laterali i due favoriti restano Bertrand Traoré e Berghuis, in alternativa ecco Christian Rasmussen a destra e Edvardsen a sinistra, certamente l’Ajax ha tanta qualità nel suo reparto avanzato e dunque vedremo quali saranno le decisioni di Farioli quando mancheranno pochi minuti alla partita e sarà tempo di consegnare la distinta alla Uefa.

PROBABILI FORMAZIONI UNION SG AJAX: IL TABELLINO

UNON SG (3-5-2): Moris; K. Mac Allister, Burgess, Machida; Khalaili, Sadiki, El Hadj, Vanhoutte, O. Niang; P. David, F. Ivanovic. Allenatore: Sébastien Pocognoli

AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Rugani, Sutalo, Mokio; K. Taylor, J. Henderson, Klaassen; B. Traoré, Weghorst, Berghuis. Allenatore: Francesco Farioli