Formazioni Viktoria Plzen Fiorentina/ Quote: Belotti centravanti (Conference League 11 aprile 2024)

Solo poche ore ci separano ormai dal fischio d’inizio, è il momento ideale per scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Viktoria Plzen Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League che è in programma in terra ceca oggi, giovedì 11 aprile 2024. I viola ci arrivano dopo la sconfitta contro la Juventus, che non fa mai piacere, ma con la consapevolezza di avere carte eccellenti da giocare su ben tre fronti, tra cui la Conference League è intrigante perché si cerca la rivincita dell’anno scorso e il ritorno a un trofeo internazionale che manca da oltre 60 anni nella bacheca della società gigliata.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Viktoria Plzen Fiorentina naturalmente bisogna tenere conto che la rivale non è così conosciuta, anche se è una presenza abbastanza costante nelle Coppe internazionali. Sappiamo che in patria è terza nella classifica del campionato alle spalle delle due big di Praga, sicuramente si tratta di un’avversaria alla portata della Fiorentina ma è sempre meglio non sottovalutare nessuno in un quarto di finale europeo, anche perché mettere in discesa il cammino già in trasferta sarebbe decisamente prezioso per una Fiorentina ricca di impegni.

IL FAVORITO NELLE QUOTE PER VIKTORIA PLZEN FIORENTINA…

Non solo le probabili formazioni di Viktoria Plzen Fiorentina, per inquadrare la partita possono essere utili anche le quotazioni offerte dall’agenzia Snai per il pronostico sul match odierno. La Fiorentina può essere favorita già in trasferta, infatti il segno 2 è quotato a 2,00 mentre poi si sale rispettivamente a 3,40 e 3,75 volte la posta in palio per il pareggio (segno X) e per la vittoria casalinga dei cechi, naturalmente segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN FIORENTINA: ECCO CHI POTREBBE SCENDERE IN CAMPO

QUALI TITOLARI PER KOUBEK?

Onorando il fattore campo, adesso possiamo scoprire quali potrebbero essere le scelte dell’allenatore di casa Miroslav Koubek in merito alle probabili formazioni di Viktoria Plzen Fiorentina. Potremmo indicare il 3-4-2-1 come modulo tattico di riferimento e andiamo ad indicare anche i nomi degli undici giocatori che hanno le migliori possibilità di scendere in campo fin dal primo minuto: il portiere Jedlicka protetto da Hranac, Jemelka e Dweh; se la difesa è con tre uomini, la linea di centrocampo del Viktoria Plzen sarà a quattro e ci attendiamo come titolari Sykora, Cerv, Kalvach e Cadu; infine, il reparto offensivo ceco ha tre maglie da assegnare e noi ipotizziamo ad agire sulla trequarti Vydra e Sulc, con il centravanti Chory davanti a loro.

ECCO LE POSSIBILI DECISIONI DI ITALIANO

Naturalmente però l’attesa è grande soprattutto per capire quali scelte farà l’allenatore gigliato Vincenzo Italiano, sempre a proposito delle probabili formazioni di Viktoria Plzen Fiorentina. Naturalmente alcune maglie sono ancora in ballottaggio, anche perché il calendario non concede respiro e c’è il rischio (ma in realtà è la speranza) che sia così sino al termine della stagione. Tenendo quindi presente che in diversi ruoli ci sono ballottaggi da non sottovalutare, ecco Terracciano e davanti a lui i quattro difensori Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. Il modulo infatti potrebbe essere il 4-2-3-1 per la trasferta gigliata nella Repubblica Ceca, con Mandragora e Bonaventura possibili favoriti in mediana, cioè alle spalle di Nico Gonzalez, Barak e Kouamé che a loro volta sarebbero sulla trequarti per sostenere il perno più avanzato del modulo della Fiorentina, il centravanti Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN FIORENTINA: IL TABELLINO

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Hranac, Jemelka, Dweh; Sykora, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Chory. All. Koubek.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti. All. Italiano.











