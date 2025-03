PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN LAZIO: COME GIOCHERÀ BARONI?

Nell’analisi delle probabili formazioni Viktoria Plzen Lazio è interessante valutare come Marco Baroni sistemerà la sua squadra nell’andata degli ottavi di Europa League 2024-2025, che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 6 marzo: torna in questa competizione la squadra che ha vinto il super girone con un grande cammino, e che anche in campionato sta ampiamente facendo il suo come dimostrato dalla vittoria in extremis a San Siro, utile per rimanere in piena corsa per un posto nella prossima Champions League e per confermare come lo status della Lazio quest’anno sia quello di squadra che sta andando oltre le più rosee aspettative.

Bisognerà ora fare attenzione al Viktoria Plzen, che in Europa League è dovuto passare dai playoff ma poi ha ribaltato il Ferencvaros vincendo 3-0 in casa, una compagine che ha molta esperienza nelle coppe europee e che, pur partendo da un piano inferiore a quello biancoceleste, può dare fastidio mettendola su corsa e fisicità, soprattutto in questo stadio. Adesso noi ci dobbiamo concentrare sulle probabili formazioni Viktoria Plzen Lazio per studiare in che modo gli allenatori intendano schierare le loro squadre, tra qualche ora avremo poi la conferma o meno sulle nostre ipotesi.

PRONOSTICO E QUOTE VIKTORIA PLZEN LAZIO

Studiando le quote che l’agenzia Snai ha emesso per Viktoria Plzen Lazio possiamo notare che la vittoria degli ospiti vale 1,85, l’1 invece è quotato 3,90. Infine l’X vale 3,65.

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN LAZIO

GLI 11 DI KOUBEK

Le scelte di Miroslav Koubek in seno alle probabili formazioni Viktoria Plzen Lazio dovrebbero essere fissate o quasi: si parte sostanzialmente da Sulc, capocannoniere e miglior assist man della squadra ceca, che agirà in qualità di trequartista dando supporto ai due attaccanti che dovrebbero essere Adu e Vydra, il modulo del VIktoria Plzen è un 3-4-2-1 nel quale sono in ballottaggio anche Vasulin e Durosinmi ma partendo più indietro nelle gerarchie. Potrebbe poi cambiare qualcosa, rispetto all’ultima partita di campionato, anche a centrocampo: qui nel settore nevralgico possono essere confermati Cerv e Kalvach, con Sojka prima alternativa.

Sugli esterni invece ci aspettiamo di rivedere Havel schierato a destra, con Doski che insidia la titolarità di Cadu sull’altro versante del campo; difesa a tre come abbiamo già visto, appare tutto deciso con Paluska, Dweh e Jemelka che agiscono in linea a protezione del portiere, sarà Jedlicka che ha già ricevuto convocazioni nella nazionale maggiore della Repubblica Ceca ma non vi ha ancora esordito.

COSA CAMBIA BARONI

Rimane abbastanza in emergenza Marco Baroni, che nelle probabili formazioni Viktoria Plzen Lazio ha ancora il problema in difesa e a centrocampo: in mezzo recupera Vecino che però non è al 100%, per lui presumibilmente è previsto uno spezzone in luogo di Rovella o Guendouzi che però partono ancora come titolari, ancora più corta la coperta alle spalle perché, a protezione di Mandas, giocherà sicuramente Mario Gila e poi con lui avremo uno tra Alessio Romagnoli, che può provare a stringere i denti, Patric e Gigot, scelte obbligate sugli esterni con Marusic unico terzino destro disponibile e Nuno Tavares che dovrà per forza giocare a sinistra.

Ci sono certamente più scelte davanti: Boulaye Dia giocherà, da capire se centravanti coprendo l’assenza di Castellanos o trequartista, in questo caso davanti a lui ci sarebbe uno tra Noslin e Tchaouna mentre nella prima ipotesi il senegalese avrebbe un supporto in Pedro, decisivo dal dischetto contro il Milan. Scontate invece le scelte sulle corsie laterali per la trasferta di Plzen: Isaksen e Zaccagni stanno benissimo e dunque saranno confermati anche in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN LAZIO: IL TABELLINO

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Adu, Vydra. Allenatore: Miroslav Koubek

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; M. Lazzari, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Marco Baroni