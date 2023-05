Formigoni candidato alle Europee?/ “Mai parlato con FdI: pressing da Cdx, c’è tempo”

ROBERTO FORMIGONI ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024? ECCO COSA RISPONDE

Da giorni circola negli ambienti politici e nelle redazioni la possibilità concreta che Roberto Formigoni possa essere candidato, addirittura con Fratelli d’Italia, alle prossime Elezioni Europee 2024: dunque dopo Mantovano, Tremonti e Pera un altro grande “ex” del Centrodestra berlusconiano sarebbe pronto a scendere in campo per Giorgia Meloni in vista dell’appuntamento della primavera 2024. La condanna con relativa pena per corruzione a Formigoni (sul processo Maugeri, ndr) scade proprio a ridosso del voto tra un anno e anche per questo si è vociferato circa una sua potenziale ri-discesa in campo.

Raggiunto dal “Corriere della Sera”, è lo stesso ex Presidente della Regione Lombardia a chiarire quanto c’è di vero in merito alla candidatura con FdI: «Mai parlato di una mia candidatura alle Europee con i vertici di FdI. È vero invece che molti amici di vecchia data e di recentissima conoscenza hanno cominciato un pressing fortissimo nei miei confronti per una mia candidatura. “Devi candidarti, c’è bisogno della tua esperienza, il centrodestra ha bisogno di una figura come la tua”». Formigoni ammette che l’insistenza di questo pressing «mi dà da pensare» e sarebbe da «irresponsabili non farlo, ma oggi il mio orientamento è per il no». L’ex Celeste a marzo 2024 terminerà l’affidamento ai Servizi sociali per la pena a quel punto conclusa e occorrerà, nel caso, avere il via libera della magistratura per la candidatura: «La pena in sé finisce nella primavera del 2024, però c’è lo sconto per buona condotta. Se continuerò a comportarmi bene come mi è stato riconosciuto in questi anni, sarò libero da tutto prima dell’autunno, in tempo eventualmente per prendere una decisione».

LE REAZIONI A IPOTESI FORMIGONI CANDIDATO: FONTANA “SAREBBE OTTIMO”, IRA SINISTRA

Viene chiesto però a Formigoni, sempre sul “CorSera”, quale sia il giudizio in merito all’operato della Presidente del Consiglio trovando su questo piena sintonia: «Non sto pensando a un determinato partito perché non sto pensando affatto a una mia candidatura. Ora posso dire che ho una grande stima per Giorgia Meloni. Si sta muovendo bene, con grande saggezza e equilibrio, rifiutando ogni estremismo e arrabbiandosi giustamente con chi dei suoi usa accenti nostalgici assolutamente fuori luogo». Formigoni non dimentica però di essere stato per 15 anni militante ed esponente di Forza Italia e lo ricorda nella sua intervista: «ho militato per 15 anni in FI anche se ho subito dei torti, ma non ho nessuna animosità. Se optassi per il sì ci sarebbe anche la possibilità di candidarsi con FI». In maniera franca, l’ex Presidente lombardo riconosce le critiche che gli verrebbero mosse in caso di candidatura (come del resto già sta avvenendo in queste ore dopo i primi “rumors”), ma si chiede anche «su cosa sarò attaccabile? Per essermi difeso nel processo senza tentare vie di fuga o scorciatoie? Ho accettato una condanna che ritengo ingiusta. Mi sono sempre proclamato innocente e continuo a farlo. Quando mi avranno fatto un attacco o due saranno costretti a dimenticarsene e passare ad altro».

Le reazioni del mondo politico sono diverse e svariate, non tutte a sostegno di Formigoni e c’era da aspettarselo: «nemmeno la fantascienza arriverebbe a tanto», attacca il capogruppo del Pd in Lombardia Pierfrancesco Majorino, componente della segreteria dem di Elly Schlein, mentre per l’altro dem Monguzzi «Povera Italia, povera Europa». L’ex Ministro M5s Danilo Toninelli non accetta anche solo l’ipotesi di Formigoni alle Europee: «Esce Cottarelli ed entra Formigoni? La Rai sempre meno servizio pubblico? Il presidenzialismo della Meloni sarà un disastro? Non c’è limite al peggio». Da Forza Italia giungono parole agrodolci su Formigoni in quanto sottolineano «Credo che quella storia politica sia più vicina ai nostri valori, che rappresentiamo il Ppe in Italia». Da FdI intanto arriva secca la smentita, come quella di Formigoni, sull’eventuale incontro già avvenuti con La Russa: «è priva di fondamento la notizia che La Russa si stia occupando delle candidature alle prossime Europee». Chi invece si spende con un endorsement importante per la presenza dell’ex Celeste alle prossime Elezioni tra un anno vi è il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana: «Formigoni è stato un ottimo presidente di Regione, è stato sicuramente un politico di vaglia. Credo che sarebbe un arricchimento per tutti».











