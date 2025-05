IL RITORNO IN POLITICA (FORSE) DI ROBERTO FORMIGONI: “ABBIAMO CHIESTO LA RIABILITAZIONE”

Non è vero che Roberto Formigoni ha detto che si candiderà alle Elezioni Politiche del 2027: è vero però che il ritorno in politica è qualcosa che per l’ex Presidente di Regione Lombardia, a due anni ormai dalla pena scontata dopo la condanna per corruzione, è sempre stato un possibile obiettivo. Di sicuro però quanto affermato dall’ex Governatore ad un recente evento a Monza è un passo in più verso un effettivo progetto politico prossimo.

Come riporta oggi “Il Fatto Quotidiano”, Formigoni avrebbe presenziato alla presentazione di una nuova associazione politica “Territorio e Sussidiarietà” presentata dal consigliere regionale in Lombardia, Jacopo Dozio: ed è qui che rispondendo alle domande del cronista inviato da Marco Travaglio emerge come nelle scorse settimane tramite l’avvocato, l’ex n.1 di Regione Lombardia ha presentato le carte per chiedere la riabilitazione politica. La prassi infatti vuole che dopo tre anni dalla pena scontata definitivamente è possibile richiedere al Tribunale di Sorveglianza il via libera a possibili nuove candidature.

Formigoni ha sottolineato di attendere ancora la risposta con le novità in merito ma ammette tranquillamente di non ritenere vi siano ulteriori problemi, anche visto la condotta impeccabile durante e dopo i domiciliari (pur se sempre dichiarandosi innocente per ogni accusa e indagine contro di lui). Se pensa al 2027 ancora non è un dato concreto, spiega al “Fatto” l’ex senatore oggi ancora in Forza Italia: «non ci ho pensato ma voglio intanto fare questo passaggio».

Se in molti lo vedevano un potenziale candidato già alle Europee 2024, Formigoni ha sempre predicato calma e pazienza non volendo affrettare i tempi e volendosi prendere il giusto momento per decidere se eventualmente tornare ancora in politica. Lo scorso autunno in merito al caso giudiziario che coinvolse il suo amico ed ex collega Giovanni Toti, lo stesso Formigoni ebbe modo di ritenere una colossale ingiustizia la condanna per l’ex Presidente della Liguria, ribadendo di voler tornare in politica come desiderio ma solo «quando sarà il momento giusto».

COME RICOSTRUIRE LA SANITÀ (NON SOLO IN LOMBARDIA) E DA DOVE RIPARTIRE CON LE SCUOLE PARITARIE

Se tale momento giusto saranno le Politiche 2027, o le Regionali in Lombardia l’anno successivo, al momento non è dato saperlo e lo stesso Roberto Formigoni è molto tranquillo nell’attendere di capire se è intenzionato o meno a riprendere il percorso politico prima della condanna.

Al netto delle vicende giudiziarie che lo hanno colpito con una condanna a quasi 6 anni, i due punti cardine da sempre della politica in Regione Lombardia sotto il “Celeste” erano e rimangono la sanità e l’istruzione, entrambe sul modello sussidiario-paritario per puntare ad una sana collaborazione tra Stato e privati. Ed è proprio su quei due punti che nella recente intervista a Telenova e nell’evento a Monza si è soffermato il piglio politico comunicativo dell’ex Governatore.

A “Metropolis” sulla tv lombarda Formigoni ha sottolineato tutta la complessità di riformare il sistema sanitario, locale e nazionale: come già detto più volte in passato, le decisioni prese dalle giunte Maroni e Fontana in materia sanitaria non sono del tutto accettate e gradite dall’ex Presidente. In particolare, con il compianto leader leghista vi è la critica forte di aver distrutto il sistema delle comunità dei medici di base che, se coltivate, avrebbero anche evitato l’esplodere fragoroso della pandemia Covid negli ospedali.

Le liste di attesa vanno risolte e al più presto così come occorre ripensare a qualcosa di simile sulle comunità dei medici: nel 2019 venne diagnosticata una forma molto particolare e anomala di malattia polmonare in Lombardia, spiega Formigoni a Telenova, che molto probabilmente era il prodromo del Covid, «Se ci fossero state quelle comunità di medici del territorio avremmo potuto vedere due mesi prima che ci stava arrivando addosso il Covid». Occorre una nuova medicina e sanità sussidiaria, sia in Lombardia che a livello nazionale in modo da non far fare al pubblico quello che può fare meglio il privato (e viceversa).

Sulla scuola poi il rilancio di Formigoni punta dritto alle politiche da lui avanzate in Lombardia nei 4 mandati consecutivi tra il 1994 e il 2013: occorre impegnarsi per restituire fondi e sostegni alle scuole paritarie, così come la scuola pubblica avrebbe sempre più bisogno di «esterni esperti, anche se il problema è trovare i soldi». Non solo, oltre al concetto di sussidiarietà da applicare tanto alla sanità quanto all’educazione, serve che le scuole del futuro in Italia siano sempre più collegate al mondo del lavoro, con rapporti proficui con «le officine e le aziende sul territorio».