Formigoni riavrà vitalizio: ok Senato/ “Rimedio a errore clamoroso”. M5s “vergogna”

Roberto Formigoni potrà riavere il suo vitalizio: la Commissione Contenziosa del Senato ha annullato la delibera che prevedeva la sospensione della pensione all’ex senatore di Forza Italia e Noi con l’Italia (avvenuta in seguito alle condanne per corruzione dell’ex Presidente di Regione Lombardia), dando così l’ok al ricorso presentato dallo stesso Formigoni. «L’ex governatore lombardo ha diritto per legge alla pensione», si legge nel documento approvato dalla Contenziosa. La legge del 2019 che ha convertito il Decreto sul Reddito di Cittadinanza, ha infatti stabilito che la sospensione dei vitalizi e trattamenti previdenziali va imposta solo nel caso di condannati in via definitiva che si siano resi latitanti o siano evasi.

“Speranza chiude per imporre cultura sinistra”/ Farina: ”è stalinismo comunista”

La prima decisione del Senato era invece andato in senso contrario nel 2019, dando seguito alle richieste del Movimento 5Stelle che si rifacevano ad una delibera del 2015 sulla sospensione dei vitalizi ai condannati. «Una decisione giusta, che pone rimedio ad un errore clamoroso», spiega Formigoni all’Adkronos, «ero convinto del mio diritto; per cui ringrazio che si sia posto rimedio ad un errore clamoroso, non solo nei miei confronti, ma anche neri confronti di tanti. La decisione di oggi – rimarca l’ex Governatore – riconosce quindi la fondatezza del ricorso».

Deposito scorie nucleari, mozione Lega/ Molinari: "Caos Conte, serve un dibattito"

LA REPLICA DEL M5S: “INDEGNO E VERGOGNOSO”

La Commissione Contenziosa, presieduta dal senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo, fa sapere che la decisione è frutto di un’applicazione della legge e non di una “scelta politica”: per questo motivo, a breve potrebbero trovare medesimo accoglimento come Formigoni anche i ricorsi di Ottaviano Del Turco al Senato e Francesco De Lorenzo alla Camera. Decisamente negativa è invece la reazione del Movimento 5Stelle alla notizia dell’ok della Commissione sul caso Formigoni: «Una vergogna inaudita. Gli italiani che ogni giorno lavorano e cercano di arrivare a fine mese ringraziano di cuore Caliendo, Pillon e Riccardi (eletta nel M5s e poi passata alla Lega, ndr) che hanno detto sì alla pensione-vitalizio per il condannato Formigoni», attacca la senatrice Paola Taverna. Per Stefano Buffagni il commento è ancora più laconico, «che schifo» mentre per l’ex grillino Alessandro Di Battista «La restituzione del vitalizio a Formigoni non è altro che l’ultimo tassello della sua indegna riabilitazione». L’ex deputato aggiunge poi su Facebook «E’ sempre la stessa storia, la casta politico/mediatica che protegge se stessa. I politici di centro-destra hanno fatto leggi su leggi per impedire che alcuni dei loro culi illustri e flaccidi finissero dietro le sbarre. Il centro-sinistra quelle leggi non le ha toccate. Non l’ha fatto sia per non disturbare gli uomini del ‘principale esponente dello schieramento a loro avverso’ e sia perché un giorno, chissà, le natiche sarebbero potute diventar le loro. Formigoni il carcere l’ha visto poco, troppo poco».

LEGGI ANCHE:

SCENARIO LIBIA/ "Italia-Turchia, una guerra fredda con la regia Usa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA