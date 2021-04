Formula 1, cancellato Gp Canada/ Calendario, al suo posto Gp Turchia l’11-13 giugno

Ancora novità e cambiamenti in corsa per il calendario 2021 della Formula 1: solo nella tarda serata di ieri la Fia e Liberty Media hanno annunciato la cancellazione del Gran premio del Canada 2021 previsto per la prima metà di giugno, e la sua sostituzione con il Gp di Turchia 2021, atteso dunque sempre per il fine settimana del 11-13 giugno 2021. Per il secondo anno di fila dunque, a causa delle problematiche legate alla pandemia da coronavirus in corso, salta l’iconico appuntamento di Montreal e i nostri beniamini del Mondiale di Formula 1 si riuniranno invece all’Istanbul Park, che già li aveva ospitati l’anno scorso, dopo oltre nove anni di assenza dal calendario ufficiale. Da specificare che dietro alla cancellazione del Gp del Canada 2021, vi è l’impossibilità da parte del paddock di rispettare le restrizioni anticovid al momento valide nel paese della foglia d’acero, tra cui l’obbligo di quarantena di 14 giorni, che piloti e team non riuscirebbero a rispettare visto il calendario già fittissimo (il 4-6 giugno è previsto il Gp di Baku, mentre già il 25-27 giugno si correrà in Francia a Le Castellet).

FORMULA 1, CANCELLATO GP CANADA 1, MA LA FOM RINNOVA PER ALTRI DUE ANNI

La notizia della cancellazione del Gp del Canada e la sua sostituzione nel calendario 2021 della Formula 1 con il Gp di Turchia pur non ci giunge a sorpresa: da tempo si temeva che l’appuntamento di Montreal potesse nuovamente saltare. Nel comunicato ufficiale, Stefano Domenicali, numero 1 di Liberty media ha commentato: “Anche se è molto deludente non poter essere in Canada in questa stagione, siamo entusiasti di confermare che la Turchia ospiterà un Gran Premio nel 2021 dopo l’incredibile gara della scorsa stagione. So che tutti i nostri appassionati sono entusiasti dell’inizio di stagione avuto sin qui, e la Turchia è un grande circuito in grado di offrire delle belle battaglie. Detto questo, un grazie va alle autorità canadesi per tutti i loro sforzi nelle ultime settimane, ma le difficili condizioni per gli spostamenti hanno reso i nostri piani impossibili”. A aggiungere a margine di tale nuova modifica del calendario 2021 della formula 1, la FOM ha pubblicato una nota in cui si comunica il rinnovo per i prossimi due anni dell’accordo con il tracciato canadese: il Gran premio del Canada dunque ci aspetta nel 2022.

