Formula 1, chi vincerà il Mondiale tra Norris, Verstappen e Piastri? A Lando basterebbe il terzo posto per laurearsi campione (30 novembre 2025)

FORMULA 1, CHI VINCERÀ IL MONDIALE TRA NORRIS, VERSTAPPEN E PIASTRI: LO SCENARIO

Formula 1, chi vincerà il Mondiale tra Norris, Verstappen e Piastri? Ad un solo Gran Premio dalla fine, la lotta al titolo è ancora serrata. Naturalmente è sempre Lando ad avere maggiori possibilità e il destino tra le proprie mani, ma solamente i risultati di Abu Dhabi ci potranno dire chi terminerà davanti a tutti.

Vi avevamo raccontato delle possibilità di Norris di chiudere i discorsi già in Qatar, operazione fallita dal britannico a causa del successo di Max Verstappen a Lusail preceduto da Oscar Piastri e da un clamoroso Carlos Sainz.

Solo quarto posto per Norris che però ha rischiato addirittura di finire quinto se non fosse per un errore di Kimi Antonelli al penultimo giro: l’italiano della Mercedes aveva difeso alla perfezione, salvo poi farsi sorpassare.

Questa manovra ha regalato di fatto 2 punti in più a Norris che ha portato dunque Lando a 408 punti nella classifica generale, seguito da Max Verstappen a 396 e Oscar Piastri a 392, ancora tutti in lizza come detto per ambire al sogno più grande.

FORMULA 1, NORRIS CAMPIONE DEL MONDO? IL DESTINO È NELLE SUE MANI

Partiamo da Lando Norris che di fatto è il favorito sulla carta sia per la meravigliosa McLaren MCL39 su cui è seduto sia per il vantaggio con cui si presenta all’ultimo Gran Premio ovvero 12 punti su Verstappen e 16 sul compagno dI Scuderia Piastri.

Ciò significa che a Norris basterà salire sul podio per laurearsi campione, anche sul gradino più basso. Infatti se Verstappen dovesse vincere e Norris classificarsi terzo, sarebbe primo nella classifica generale. Ecco perché quel sorpasso ad Antonelli è da considerarsi potenzialmente decisivo.

Norris sarebbe campione anche in caso di quarto posto, a patto che Verstappen non vinca. Se poi Verstappen dovesse arrivare quarto o peggio, Lando vincerebbe anche con zero punti. Insomma, siamo davanti a possibilità molto favorevoli.

FORMULA 1, VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO? VINCERE AD ABU DHABI E SPERARE

Se questo Mondiale è ancora vivo e in bilico all’ultimo GP, merito è di Max Verstappen. Con buona pace per Piastri, che sul più bello è calato, l’olandese ha delegittimato i suoi 4 titoli consecutivi sfidando una McLaren incredibile.

Come può Verstappen completare una rimonta che sarebbe storica? Vincendo l’ultimo GP con Norris fuori dal podio quindi quarto o peggio. Servono quindi due piloti tra Max primo e Lando per vedere nuovamente il pilota Red Bull campione.

Verstappen inoltre potrebbe vincere il Mondiale arrivando secondo, ma solamente in caso di settimo posto o peggio di Norris. Dalla sua Verstappen, oltre ad un immenso talento e quattro titoli già in bacheca, ha il fatto che non ha più nulla da perdere, ma solo da guadagnare.

FORMULA 1, PIASTRI CAMPIONE DEL MONDO? QUASI IMPOSSIBILE, MA…

Per onore di cronaca e per rispetto verso la stagione che sta facendo, andiamo a vedere anche le possibilità che ha Oscar Piastri di laurearsi campione del mondo. Cominciamo col dire che in caso di mancata vittoria del Gran Premio da parte di Piastri, per l’australiano sarebbe matematicamente impossibile conquistare il suo primo titolo Mondiale.

Dunque ipotizzando una vittoria di Piastri, servirebbe contemporaneamente l’arrivo di Norris al sesto o peggio. Su Verstappen non ci sarebbe conti da fare poiché basterebbe che Max non arrivi primo. Parliamo dunque quasi di utopia.