Formula 1/ Gp Abu Dhabi 2019, Liuzzi: meglio Leclerc che Seb e la rossa…(esclusiva)

Ultimo appuntamento della stagione del Mondiale di Formula 1: questo fine settimana si accenderà sulla pista di Yas Marina il Gran Premio di Abu Dhabi 2019. Archiviata la pratica per la conquista del titolo iridato della Formula 1 con il successo di Lewis Hamilton, si attende un riscatto della Ferrari dopo il disastro del Gran Premio del Brasile. L’uscita di scena contemporanea di Charles Leclerc e Sebastian Vettel costringerà i due piloti a una prestazione importante. Gli avversari però non mancheranno, in primis Max Verstappen con la sua Red Bull, il quale vorrà bissare la vittoria di San Paolo. Insomma una gara interessante sul circuito di Yas Marina con esito assolutamente non scontato. Per presentare il Gran Premio di Abu Dhabi 2019 della Formula 1 abbiamo sentito Vitantonio Liuzzi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gp di Abu Dhabi? Dovrebbe essere una gara appassionante e molto bella con la Ferrari in grado di fare molto bene, favorita dalle caratteristiche di questo circuito.

La Mercedes però non si tirerà indietro, Hamilton vorrà chiudere alla grande la stagione… Credo che poi una volta ottenuto il titolo Hamilton abbia meno motivazioni rispetto al solito. Correrà molto più rilassato di altre volte.

Cosa potrà fare invece Bottas? Bottas invece dovrà far dimenticare le ultime prestazioni dove non ha fatto bene. Dovrà comportarsi nel migliore dei modi.

Red Bull prima avversaria con Verstappen pronto a fare una gara da campione? No non penso che possa essere un circuito adatto alla Red Bull, ideale per una sua grande performance.

Come vede la Ferrari? Ci sarà voglia di riscatto dopo l’incidente di San Paolo? E’ normale che possa essere così, con una Ferrari proprio desiderosa di riscatto e pronta a puntare al successo.

Vede meglio Vettel o Leclerc in questo ultimo gran premio della stagione? Leclerc mi sembra più competitivo rispetto a Vettel, vedo meglio lui del pilota tedesco.

Quali sono le prospettive per il 2020? La Mercedes la vedo sempre una spanna sopra della Red Bull e della Ferrari. Sarà probabilmente il 2021 la stagione dei cambiamenti in Formula 1. Poi sarà importante vedere l’evoluzione del motore in tutte queste macchine. I cambiamenti che si faranno e potremo vedere dai primi test. Con una Ferrari in ogni caso alla ricerca del ritorno alla vittoria nel Mondiale di Formula 1.

Quali sono le caratteristiche tecniche del circuito di Yas Marina? E’ un circuito con grandi frenate e rettilinei lunghi, con meno carico aerodinamico e più importanza nella parte motoristica e meccanica. Un circuito dove si spera si possa assistere a una gara bellissima e emozionante.

