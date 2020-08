Formula 1, Gp Belgio 2020/ Martini: “Verstappen ora meglio di Hamilton” (esclusiva)

Ritorna la Formula 1 col Gp Belgio 2020 a Spa. La Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si presenta ancora come la macchina da battere: il pilota inglese se vincesse potrebbe già mettere una seria ipoteca sull’ennesimo titolo. Sarà come al solito la Red Bull con Max Verstappen la principale antagonista, unica in grado di mettere in discussione il titolo? Per la Ferrari questo invece è proprio un anno da dimenticare, il peggiore senza dubbio delle ultime stagioni. Anche qui a Spa, dove Maranello ha vinto nelle ultime due stagioni, le aspettative sono molto basse per una situazione molto difficile dal punto di vista tecnico. Per presentare il Gran Premio del Belgio di Formula 1 abbiamo sentito Pierluigi Martini. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio del Belgio? Mi auguro che Verstappen possa fare una grande gara e magari vincere, per mettere ancora in discussione il Mondiale! Tra l’altro correrà vicino a casa sua, avrà ancora più motivazioni per fare bene.

Ma forse per Hamilton il Mondiale è già vinto… E’ nelle condizioni per farlo, spero però che Verstappen torni su forte. Bottas invece non lo vedo bene perchè le prossime gare non sono adatte per lui, come al Mugello dove non ha mai corso.

Crede a una Red Bull migliore nella seconda parte del campionato? Me lo auguro proprio per mantenere un Mondiale incerto, con Verstappen che in questo momento ritengo un pilota fantastico, migliore anche di Hamilton.

Leclerc potrebbe fare l’exploit a Spa? No, Spa non è circuito per questa Ferrari, qui conta molto il motore e bisognerebbe avere un carico aerodinamico molto buono.

Un anno già da dimenticare per la Ferrari? Un anno veramente brutto, tutto sta girando male. Io dico solo che come direttore sportivo alla rossa bisognerebbe chiamare Nico Rosberg. L’ex campione del mondo sa tutto di Formula 1, di piloti, di macchine, delle varie situazioni tecniche, di come gestire le cose nella maniera migliore.

Vettel rischia di non finire la stagione? Vettel cosa può fare in una situazione così complicata… Tra l’altro si punta esclusivamente su Leclerc!

Quale altro team o pilota vede meglio a Spa? Sainz e Perez sono i piloti che potrebbero far meglio.

Chi vincerà il Gran Premio del Belgio? Punto su Verstappen, spero proprio che sia lui a vincere! (Franco Vittadini)



