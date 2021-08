Formula 1, Gp Belgio 2021/ Martini: “Verstappen favorito ma Hamilton…” (esclusiva)

La Formula 1 torna dopo le vacanze e per questo fine settimana ci regala il Gran premio del Belgio 2021: siamo dunque sull’iconica pista di Spa Francorchamps, dove pure ci attendiamo gran scintille da parte di Lewis Hamilton e Max Verstappen, in gran competizione per il titolo iridato. Pure i due al solito non saranno unici protagonisti in pista: le Ferrari di Sainz e Leclerc saranno chiamate all’impresa su una pista che non si annuncia a loro molto “amica”, e non dimentichiamo piloti di spicco come Lando Norris, Valtteri Bottas (per cui sono giorni caldi per il rinnovo con Mercedes), ma pure Alonso e Vettel sempre pronti a dire la loro. E chissà che possa esserci ancora la sorpresa Ocon, dopo quanto occorso a Budapest. Per presentare il Gran Premio del Belgio 2021 della Formula 1 abbiamo sentito Pierluigi Martini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio del Belgio? Molto bello, molto interessante, un Gran Premio del Belgio che potrebbe essere molto combattuto.

Hamilton – Verstappen per la vittoria, in questo momento chi vede meglio tra i due piloti? Vedo meglio Hamilton in questo meglio che sta cercando di innervosire Verstappen sul piano psicologico. Verstappen non dovrà cedere al tranello e proprio in Belgio e in Olanda si giocherà il Mondiale…

Verstappen correrà in casa in questi due Gran Premi… Infatti avrà tanta pressione su di sé, dovrà dimostrare di avere una grande maturità, di vivere nel modo migliore questo momento della stagione.

La Ferrari potrebbe puntare al successo a Spa, riuscirà mai a cogliere una vittoria questa stagione… La Ferrari sarà già tanto se riuscirà a vincere a Monza quest’anno…

Chi vincerà il Gran Premio del Belgio? Punto su Verstappen.

Cosa pensa di Vicky Piria, unica donna italiana nelle W Series, la serie organizzata dalla Fia esclusiva per le donne. Crede che le donne possano avere un futuro in Formula 1? Non la conosco bene, posso dire però che se è arrivata fino a lì vuol dire che ha talento. Il problema però è avere la macchina per fare bene, per vincere, anche per Vicky Piria vale questa cosa…

E rivedremo di nuovo una donna in Formula 1, come Giovanna Amati, Lella Lombardi… Perchè accada questo bisogna che ci siano più donne che corrano nelle categorie minori. Quelle prima della Formula 1. Solo in questo modo sarà possibile rivedere qualche donna in Formula 1…

Un bel gesto il sostegno di Hamilton all’Afghanistan e alle popolazioni colpite da questa tragedia così grande, alle associazioni umanitarie che cercano di aiutarle … Un bel gesto sicuramente quello di Hamilton, una bella cosa, dare il suo sostegno alle popolazioni, colpite da questa tragedia, alle associazioni umanitarie che vogliono aiutarle. Non voglio però scendere in un discorso politico, è una cosa che non mi compete per una tragedia così grande a cui purtroppo noi persone comuni poco possiamo fare per risolvere il dramma dell’Afghanistan…

