Formula 1, Gp d’Olanda 2021/ Modena: “Verstappen freddo e se vincesse…” (esclusiva)

Nuovo appuntamento per la Formula 1 con il Gran premio d’Olanda 2021: questo fine settimana facciamo tappa sull’iconico tracciato di Zandvoort, che ci accoglie dopo 36 anni di assenza dal calendario iridato. Siamo dunque impazienti di tornare in pista dove protagonista annunciato sarà senza dubbio il padrone di casa Max Verstappen, alla ricerca di quei punti che lo porterebbero di nuovo in cima alla classifica iridata (dove è Hamilton ora il leader).

Pur i due al solito non saranno i soli da tenere d’occhio in terra olandese: ecco le Ferrari a lotta per il podio ma anche Bottas e Norris, e chissà che il colpo di scena a Zandvoort sia dietro l’angolo, come occorso anche a Spa. Per presentare il Gran Premio d’Olanda 2021 della Formula 1 abbiamo sentito Stefano Modena: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio d’Olanda? Non lo so, non conosco bene la pista, non posso dare un giudizio preciso

Che cosa pensa dell’esito del Gran Premio del Belgio? Dico solo che hanno trattato i piloti come se non contassero niente. Come se non avessero alcuna voce in capitolo. Come se non sapessero come si corre in condizioni difficili di corsa, quando piove, quando le condizioni atmosferiche non vanno bene. Chi ha fermato la corsa si è comportato così, come se i piloti non avessero cervello, non avessero niente nella testa. Come se non fossero anche loro i responsabili delle loro scelte in queste o altre situazioni.

Non era meglio non disputare per niente la gara quindi? Era meglio correre, piuttosto di fermarla dopo tre giri. Non facendola partire ci avrebbero rimesso dal punto di vista economico, gli spettatori potevano chiedevano il rimborso dei biglietti. In questo modo gli spettatori non hanno potuto fare niente. E’ stato un calcolo economico secondo me tutto questo anche. E correre la gara non era sbagliato anche in condizioni di pioggia, era la condizione migliore…

Magari se c’era ancora Ecclestone era meglio… Lui non si faceva problemi, avrebbe fatto correre la corsa anche se fosse arrivato Katrina, l’uragano Katrina…

Verstappen in Olanda invece correrà in casa tanta pressione o si esalterà di fronte ai suoi tifosi… Verstappen è un pilota freddo, che non si fa condizionare dagli avvenimenti. E’ un professionista e non si farà coinvolgere da tutto questo.

Ci sarà la riscossa di Hamilton pronto a fare un dispetto a Verstappen dopo le polemiche del Gran Premio del Belgio? Hamilton è un professionista, lui corre per sé, per la Mercedes, queste cose non gli importano.

La Ferrari a Zandvoort potrebbe puntare almeno al podio o dovrà accontentarsi di posizioni meno importanti? Cosa c’è da dire sulla Ferrari che stanno aspettando già il prossimo anno, che stanno già lavorando per il 2022. Purtroppo non è una condizione ideale quella della Ferrari. Purtroppo si ripete ormai da tempo.

Chi vincerà il Gran Premio d’Olanda? Difficile dirlo, non conosco bene la pista e non posso saperlo.

Verstappen però se vincesse di fronte al suo pubblico, sarebbe contento doppiamente… Sarebbe importante più che altro perchè è in lotta per il Mondiale, sarebbe un successo che conterebbe molto per la lotta per il titolo…

